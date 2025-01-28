В прошлом году казахстанские госслужащие сдали в специальный фонд Комитета государственного имущества и приватизации подарки, общая стоимость которых составила 2,3 миллиона тенге. Об этом сообщили в Агентстве по делам государственной службы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:depositphotos.com

15 января на заседании Мажилиса заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Улан Саркулов напомнил, что госслужащие обязаны сдавать в специальный фонд подарки, стоимость которых превышает 5 МРП (19 660 тенге в 2025 году).

В ответ на официальный запрос редакции в Агентстве по делам государственной службы сообщили, что в 2024 году на учет территориальных подразделений Комитета государственного имущества и приватизации (КГИП) было передано 240 единиц имущества стоимостью 2,3 миллиона тенге.

Согласно закону "О государственном имуществе", если госслужащий или его семья получают подарки, стоимость которых превышает 5 МРП, они должны передаваться в собственность государства. Также государству передаются подарки, врученные в рамках протокольных мероприятий, за исключением наград за личные достижения.

"КГИП и его территориальные органы определены уполномоченным органом по учету, хранению, оценке и дальнейшему использованию имущества, обращенного (поступившего) по отдельным основаниям в республиканскую собственность, в том числе подарков", - сообщили в ведомстве.

Какие подарки передали казахстанские чиновники

Как следует из ответа, среди переданных подарков были разные сувениры, статуэтки, картины, канцелярские товары, часы, подарочные сертификаты, книги, телефон, одежда, посуда, цветы, а также продовольственные товары (шоколад, конфеты, алкоголь, сок, кофе и другие продукты).

Самым дорогим подарком оказался iPhone 14 Pro стоимостью 575 800 тенге.

Где было сдано больше всего подарков?

По информации ведомства, больше всего подарков - 108 единиц - поступило в территориальное подразделение КГИП в Астане.

В каких госорганах чаще всего получали подарки?

Из 240 подарков 109 были переданы сотрудниками государственных юридических лиц, финансируемых из местных бюджетов. Наибольшее количество подарков поступило от сотрудников Министерства экологии и природных ресурсов.

Что происходит с подарками после их передачи в фонд?

Госслужащие, а также другие лица, подлежащие антикоррупционным ограничениям, вправе выкупить подарки, которые они передали в КГИП. Этот процесс регулируется на основании договора купли-продажи, заключаемого с уполномоченным органом по государственному имуществу.

Товары, которые не соответствуют санитарным нормам, уничтожаются, а остальные подарки могут быть проданы через веб-портал реестра государственного имущества.

"Уполномоченный орган по государственному имуществу вправе реализовать подарок только после письменного отказа от выкупа сдавшим его лицом. Продовольственное сырье, пищевые продукты, не соответствующие требованиям нормативных документов по качеству и безопасности, табачные и прочие изделия, содержащие табак неустановленного происхождения, не соответствующие требованиям законодательства и санитарно-эпидемиологическим правилам, нормам и гигиеническим нормативам, реализуемые без средств идентификации, а также незначительные партии товаров и иное имущество, по которым затраты, связанные с транспортировкой, хранением, реализацией, санитарно-эпидемиологической экспертизой и сертификацией, превысят их оценочную стоимость, уничтожаются", - говорится в полученном нами ответе.

После принятия на учет территориальные подразделения КГИП организуют оценку подарков (за исключением подлежащих уничтожению). Подарки можно выкупить по стоимости, определенной в соответствии с законом "Об оценочной деятельности".

"В случае, если лицо, сдавшее подарок, изъявит желание выкупить его, территориальные органы КГИП заключают с ним договор купли-продажи. После оплаты подарок передается по акту приема-передачи. В случае отказа от выкупа подарки выставляются на продажу посредством веб-портала реестра государственного имущества. Не подлежащие реализации подарки уничтожаются. Из переданных в 2024 году на учет подарков реализована 131 единица имущества на сумму 970 900 тенге, уничтожено 56 единиц", - добавили в ведомстве.

В 2024 году был выкуплен один подарок на сумму 70 400 тенге.