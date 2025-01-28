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Один район добавили в план отключения электроэнергии на эту неделю в Костанае

28 января 2025, 11:41 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 28 по 31 января сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В ранее опубликованный список добавили еще один район областного центра.

Иллюстративное фото freepik.com

Таким образом до конца этой недели отключения электроэнергии пройдут в  четырех районах города.

ТП -44 (работы на ВЛ)

с 28 по 29 января с 10:00 до 18:00

  • магазин «Василек»

Частный сектор:

  • ул. Садовая, 31-82, 62/1-62/4, 25/4-25/6, 27/1-27/5, 
  • ул. Ленинградская, 2-24, 11/1-11/11, 13/6-13/12, 
  • ул. Сибирская, 52-79, 
  • проулок Садовый, 33/1-33/20, 
  • ул. Соколовская 50/1-50/13, 
  • ул. Плеханова, 1-24, 
  • ул. Чернышевского, 3-9, 7/2, 5/1-5/7, 9/3, 
  • ул. Баймагамбетова, 42-73, 65/1-65/17.

КТП - 21 (работы на ПС)

30 января с 10:00 до 14:00

  • магазин «Юг», 
  • «Айым», 
  • «Фрукты», 
  • «Экзотика», 
  • «Семья», 
  • кафе «Муслима».

Спальный сектор:

  • Шевченко 47.

Частный сектор:

  • ул. Козыбаева, 172-188, 
  • ул. Пролетарская, 112-134, 
  • ул. Баймагамбетова, 190-297, 273/1-273/2, 
  • ул. Байтурсынова, 143-169, 149/1-149/13, 
  • ул. Козыбаева, 192-208, 
  • пр. Назарбаева, 106-130.

Светофор:

  • пр. Назарбаева – ул. Баймагамбетова

ТП -264 (работы на ВЛ)

30 и 31 января с 10:00 до 18:00

  • магазин «Строй макс», 
  • «Запчасти», 
  • «AsemMotors».

Частный сектор:

  • ул. Кооперативная, 66-86, 68/1-68/6, 86/2-86/8, 78/1-78/9, 
  • ул. Хакмжановой, 66-88, 19-23, 64/1-64/21.

КТП - 3 (работы на ПС)

31 января с 10:00 до 18:00

  • Аптека по ул. Валиханова 95.

Спальный сектор:

  • ул. Бородина, 170, 172, 174, 176.

Частный сектор:

  • ул. Шипина, 154/1-154/12, 156/1-156/12, 
  • ул. Валиханова, 77-102, 
  • ул. Летунова, 147-224, 181/1-181/32, 183/2-183/14, 
  • ул. Шаяхметова, 144-170.

Светофор:

  • ул. Бородина – ул. Валиханова.