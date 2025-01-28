Один район добавили в план отключения электроэнергии на эту неделю в Костанае
28 января 2025, 11:41 | ЖКХ
План работ Костанайской Горэлектросети с 28 по 31 января сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В ранее опубликованный список добавили еще один район областного центра.
Иллюстративное фото freepik.com
Таким образом до конца этой недели отключения электроэнергии пройдут в четырех районах города.
ТП -44 (работы на ВЛ)
с 28 по 29 января с 10:00 до 18:00
- магазин «Василек»
Частный сектор:
- ул. Садовая, 31-82, 62/1-62/4, 25/4-25/6, 27/1-27/5,
- ул. Ленинградская, 2-24, 11/1-11/11, 13/6-13/12,
- ул. Сибирская, 52-79,
- проулок Садовый, 33/1-33/20,
- ул. Соколовская 50/1-50/13,
- ул. Плеханова, 1-24,
- ул. Чернышевского, 3-9, 7/2, 5/1-5/7, 9/3,
- ул. Баймагамбетова, 42-73, 65/1-65/17.
КТП - 21 (работы на ПС)
30 января с 10:00 до 14:00
- магазин «Юг»,
- «Айым»,
- «Фрукты»,
- «Экзотика»,
- «Семья»,
- кафе «Муслима».
Спальный сектор:
- Шевченко 47.
Частный сектор:
- ул. Козыбаева, 172-188,
- ул. Пролетарская, 112-134,
- ул. Баймагамбетова, 190-297, 273/1-273/2,
- ул. Байтурсынова, 143-169, 149/1-149/13,
- ул. Козыбаева, 192-208,
- пр. Назарбаева, 106-130.
Светофор:
- пр. Назарбаева – ул. Баймагамбетова
ТП -264 (работы на ВЛ)
30 и 31 января с 10:00 до 18:00
- магазин «Строй макс»,
- «Запчасти»,
- «AsemMotors».
Частный сектор:
- ул. Кооперативная, 66-86, 68/1-68/6, 86/2-86/8, 78/1-78/9,
- ул. Хакмжановой, 66-88, 19-23, 64/1-64/21.
КТП - 3 (работы на ПС)
31 января с 10:00 до 18:00
- Аптека по ул. Валиханова 95.
Спальный сектор:
- ул. Бородина, 170, 172, 174, 176.
Частный сектор:
- ул. Шипина, 154/1-154/12, 156/1-156/12,
- ул. Валиханова, 77-102,
- ул. Летунова, 147-224, 181/1-181/32, 183/2-183/14,
- ул. Шаяхметова, 144-170.
Светофор:
- ул. Бородина – ул. Валиханова.
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