Костанаец украл куртку в мечети, потому что замерз в своей
28 января 2025, 10:25 | Криминал
Подозреваемого в краже зимней куртки в городской мечети «Марал Ишан» задержали сотрудники управления по противодействию экстремизму департамента полиции Костанайской области.
- Как выяснилось, 39-летний мужчина, являющийся сторонником деструктивных радикальных течений, воспользовался моментом и похитил куртку одного из прихожан, - рассказали в пресс-службе ведомства. - По его словам, в своей куртке ему было холодно, поэтому он надел чужую вещь и покинул здание мечети.
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Полиция проводит досудебное расследование по статье «Кража». В ходе проверки также рассматривается возможность причастности подозреваемого к другим подобным преступлениям.
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