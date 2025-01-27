Главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов покидает свой пост, передает Tengri Sport со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола.

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Отмечается, что трудовое соглашение было расторгнуто по обоюдному решению сторон.

Российский специалист возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. Под его руководством национальная команда провела 6 матчей в розыгрыше Лиги наций УЕФА и набрала 1 очко, сыграв вничью со сборной Норвегии.

Также сборную Казахстана покидает весь тренерский штаб. В КФФ поблагодарили Черчесова и его штаб за проделанную работу.

Кандидатура нового главного тренера национальной сборной по футболу рассматривается.

При Станиславе Черчесове сборная Казахстана по футболу повторила собственное антидостижение: команда не смогла забить в шести матчах подряд впервые с 2008 года.

Сам тренер за полгода работы в команде несколько раз попадал в скандалы. После игры со Словенией в Алматы российский специалист "решил пошутить". Один из журналистов задал вопрос на казахском языке, а Черчесов парировал следующей фразой: "Ты по-французски сейчас говоришь?" После чего в КФФ назначили тренеру штраф.

Еще раньше Станислав Черчесов предложил журналисту задавать вопросы по-осетински, после того как тот задал ему вопрос на казахском.

Отметим, что в КФФ в декабре избрали нового президента, после чего стали появляться слухи о возможном уходе Черчесова с тренерского поста. При этом в федерации отмечали, что информация не соответствует действительности.

Сам Черчесов приезжал знакомиться с новым главой КФФ Маратом Омаровым и заявил, что остается у руля сборной.