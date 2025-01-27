Адвокат по экономическим спорам, бывший налоговый консультант Жангельды Сулейманов выступил против повышения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) до 20% в Казахстане, передаёт Ulysmedia.kz.

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Накануне заместитель премьер министра Канат Бозумбаев подтвердил, что в правительстве обсуждается идея о повышении ставки НДС до 20%.

Сулейманов решил подробно объяснить, как это повлияет на конечные цены для простых потребителей.

– Поясню на примере пекарни. Сейчас пекарня закупает муку за 100 тенге за 1 кг, внутри этой цены сидит НДС 12%, а это 9 тенге. Потом пекарня выпекает хлеб примерно 1.5 кг, на сумму 400 тенге, внутри НДС 43 тенге. Условно, в бюджет пекарня заплатит НДС 34 тенге. Тогда 1 кг хлеба стоит 266 тенге. Что будет, если повысят НДС до 20%. Пекарня купит муку уже не за 100, а минимум за 120 тенге, с НДС 20 тенге. Почему 120? Повышение НДС автоматом повлечет цены на всё. И будет продавать 1.5 кг хлеба минимум за 500 тенге с НДС 83 тенге, то есть 1 кг хлеба мы купим уже за 333 тенге. Условно в бюджет пекарня заплатит НДС 63 тенге. То есть, государству это выгодно. Для нас же цена хлеба увеличится до 333 тенге, а это 25%, – написал он.

Эксперт подытожил, что за повышение НДС будет платить простой народ Казахстана.

- И так по всем видам товаров. И услуги подорожают. В реальности всё может быть хуже. Есть понятия "эффект бабочки", когда маленькое событие порождает большие последствия. А это предложение по 20% не то, что "эффект бабочки", а "эффект слона", – добавил он.

Сулейманов уверен, что бизнес и народ в Казахстане уже выживают "еле-еле", а повышение ставки НДС до 20% может "всё убить".