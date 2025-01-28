Председатель Комитета Мажилиса по социально-культурному развитию Асхат Аймагамбетов раскритиковал систему обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: сайт газеты "АкЖайык"

В ходе правительственного часа в Мажилисе с участием министра здравоохранения Аймагамбетов рассказал о вопиющих случаях завышения предоставленных услуг клиниками для получения больших средств из Фонда обязательного социального медицинского страхования.

"Был случай, когда у пятимесячного ребенка якобы лечили кариес, хотя у него едва зубы прорезались. Еще хуже - 82 зуба у другого человека были "пролечены", и клиника попросила деньги у фонда. Другой случай: за один день одна больница оказала 32 услуги одному человеку. Таких примеров много. Почему? Ведь сама система финансирования ОСМС подталкивает к списанию (средств - прим.), потому что они выплачиваются не за каждый пролеченный случай, а за каждую услугу. Нет нормативов, нет цифровизации, а клинические протоколы стандартные не ясны", - заявил Аймагамбетов.

По словам депутата, если недавно для диагностики остеохондроза использовали только рентген-обследование, то потом больного начали отправлять на компьютерную томографию, затем на МРТ и другие дополнительные обследования. Это "законный" способ заработка для клиник, так как чем больше клиника окажет услуг, тем больше будут выплаты из фонда. Аймагамбетов считает, что кому-то выгоден такой беспорядок.

Мажилисмен также раскритиковал методологию пересмотра тарифов на медуслуги. По словам депутата, она зависит только от воли Министерства здравоохранения. При этом сокращение финансирования зачастую приводит только к росту расходов, как это произошло со сферой онкологии, где пытались сэкономить и снизить расходы, а по факту они только увеличились.

"У нас раньше был институт Семашко, который определял нормативы. Без него невозможно подсчитать стоимость медуслуг или вообще говорить о перепотреблении. Именно на их основе должны нормироваться объемы медуслуг", - добавил Асхат Аймагамбетов.

Председатель Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса также сравнил работу Фонда социального медстрахования с деятельностью банка, назвав его "личным банком Минздрава".