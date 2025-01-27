Чумазый областной центр зимой - наверно, самая обсуждаемая тема в соцсетях. Акимат по этому поводу уже организовывал специальные комментарии в отделе ЖКХ. Сегодня, 27 января, вопросы по зимнему содержанию улиц обсуждали на аппаратном совещании.

Сегодня в центре Костаная проезжая часть ровная. Вывезли снег даже от бордюров

- Содержание дорог и улиц производится согласно стандарта РК 1912-2023 «Автомобильные дороги и улицы. Нормы и требования к эксплуатационному состоянию», - подчеркнул и. о. руководителя отдела ЖКХ Куанышбай АМАНКУЛОВ. - В соответствии с пунктом 6.5.1 этого стандарта мероприятия по зимнему содержанию должны обеспечить условия для безопасного движения транспорта, максимально облегчить и удешевить зимнее содержание.

Докладчик напомнил, что конец декабря и январь в Костанае был отмечен многократными перепадами температур: от дневных оттепелей до ночных морозов. В таких условиях использование противогололедных средств полностью оправдано.

- Обработка дорог пескосоляной смесью проводится по предписаниям отдела дорожно-транспортной инспекции полиции, а также по мере поступления обращений от жителей в службу «Айкомек», - пояснил Аманкулов. - Смесь на 80-90% состоит из песка и на 10-20% из технической соли. Ее применение эффективно устраняет наледь при достаточно низкой стоимости и удобном использовании на всех типах дорог.

Акимат мониторит в соцсетях многочисленные видео, демонстрирующие слякоть и грязь на улицах. Признает, что одной из причин этого является «несвоевременная уборка территорий подрядными организациями», на что реагирует уведомлениями в адрес подрядчиков о необходимости соблюдать договорные обязательства. При этом, к сведению горожан, существует принятый алгоритм работ для этих организаций.

- При выпадении осадков проводится профилактическая обработка проезжей части и тротуаров противогололедным материалом с последующим проведением механического подметания с формированием снежного вала у прибордюрной части. Срок на это 1-2 дня. Уборка снега, то есть очистка секторов, остановочных павильонов, парковок, пешеходных переходов на улицах всех категорий – срок со второго по пятый день, - перечислил докладчик, - вывоз снега – с пятого по девятый день с момента выпадения осадков.

Второй важной причиной того, что после применения пескосоляной смеси на улицах подолгу месится грязь и разносится по проулкам и дворам, акимат считает увеличение количества транспорта на улицах, а также парковку его вдоль дорог, затрудняющую уборку.

Доклад прокомментировал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. Основной вывод: от использования пескосоляной смеси в городе отказываться не намерены.

- Такие противогололедные смеси используются с советских времен, - сказал он. - Да, были года, когда не использовали, средств не хватало. Кто давно в Костанае живет, помните же, когда на дорогах выбивали колеи, из которых невозможно было выбраться, повернуть... Автомобилей было меньше. И это тоже точно. За последние пять лет, по данным полиции, транспорта в областном центре стало больше на 27%. На треть, считай. Не редкость, когда в семье два автомобиля. Парковок не хватает. И это тоже факт... Состав смеси тут назвали - только песок и соль, природные материалы. В соцсетях об экологии беспокоятся, ко мне недавно обращались, что мы портим обувь, автомобили и экологию. Кто придумал, что есть урон экологии, кто замерял? Мы вывозим снег на полигоны, у нас четыре полигона. Не в реку сваливаем. Если весной что-то и пойдет в нее по логам, частично, то есть же и естественная фильтрация какая-то... В конце концов вся наша жизнедеятельность - выхлопы автомобилей, использование химикатов на даче - определенный урон экологии несет. Деревья, говорят, портим этой смесью. Но ее подметают, убирают, процентов 80 с улиц вывозится... Ну да, не всегда успевают подрядчики, не могут за одну ночь все убрать. Но они работают. Мы не можем на них взвалить всю вину. Дома же у хозяев тоже не получается сразу весь двор убрать - сначала проходы, потом другие места... Смотрите, у нас недавно после тепла мороз ударил, а асфальт нормальный, ровный почему - потому что смесью обрабатывали. Я бы провел такой опыт (не использовать пескосоляную смесь - «НГ»), чтобы кому-то доказать ее необходимость. Но нет у нас права такие эксперименты проводить, потому что самый главный приоритет - безопасность людей. Пример: при нормальных погодных условиях у нас в городе зимой 20-25 ДТП в сутки. Без последствий для здоровья людей. Но был в январе день, когда гололедицу не успел подрядчик просыпать, и что? 70 ДТП и 35 обращений в травмпункт. Нет, мы рисковать не будем.

По данным акимата, с моментам выпадения зимних осадков подрядными организациями с территории города вывезено около 178 тыс. куб. м снега. В течение месяца расходуется около 100 тонн противогололедной смеси на сумму 850 000 тенге.

Фото Галины КАТКОВОЙ