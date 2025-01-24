Специалисты Россельхознадзора совместно с погрануправлением ФСБ и таможенниками запретили ввозить в Челябинскую область 21 тонну китайских груш. Причиной стала неполная информация о продукции на этикетках. Об этом «Вечерке» сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Груши из Поднебесной вернули в Казахстан / Фото пресс-службы Уральского межрегионального управления Россельхознадзора

Фуру с фруктами остановили в пункте пропуска «Бугристое» 22 января. Она следовала из Костанайской области в Москву. При проверке выяснилось, что на этикетках не указано место происхождения груш.

— Этикетки, не отражающие реальное место и страну произрастания, нарушают требования Единых карантинных фитосанитарных требований, предъявляемых к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и на таможенной территории Евразийского экономического союза, — прокомментировали в Россельхознадзоре.

Грузовик с фруктами развернули обратно в Казахстан. На перевозчика составили административный протокол по статье 10.3 КоАП РФ.