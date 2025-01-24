В июне 2023 года в областном центре общественность и депутаты одобрили переименование улиц Железнодорожной, Уральской, им. Урицкого и Дзержинского. Улица Урицкого должна была получить имя Бакирова. Однако процесс переименования завис. Почему так произошло, «НГ» узнала в управлении культуры.

На общественных слушаниях 21 июня 2023 года обсуждали, нужно ли переименовывать:

- ул. Уральскую в ул. Шакшак Жанибека, ул. Дзержинского - в ул. Сагадата Нурмаганбетова (первый министр обороны РК, фронтовик, Герой Советского Союза,«Халык Кахарманы» - Народный Герой Казахстана),

- ул. Урицкого - в ул. Самата Бакирова (фронтовик, заслуженный юрист Казахстана, начальник УВД Костанайской области с 1974-го по 1990 гг.),

- ул. Железнодорожную в ул. Бертрана Рубинштейна (фронтовик, почетный железнодорожник СССР, начальник Кустанайского отделения железной дороги с 1966-го по 1993 гг.).

Горожане выступали с большим полемическим запалом, больше всего спорили о том, что для Шакшак Жанибека улицы Уральской мало, надо бы улицу Карбышева переименовать. Однако в итоге одобрили предложенный вариант. По поводу переименования ул. Урицкого возражений не было.

«НГ» поинтересовалась, чем завершилось рассмотрение инициатив костанайцев Республиканской ономастической комиссией. Все-таки больше полутора лет прошло с момента слушаний.

- Акиматом Костанайской области 18.07.2023г. в адрес Министерства культуры и спорта РК для рассмотрения на очередном заседании Республиканской ономастической комиссии (РОК) были направлены документы по переименованию улицы Дзержинского в улицу Сағадата Нұрмағамбетова, улицы Железнодорожная в улицу Бертрана Рубинштейна, улицы Уральская в улицу Шақшақ Жәнібек батыра, улицы Урицкого в улицу Самата Бакирова, - ответили на наш запрос в областном управлении культуры. - В целях усовершенствования ономастической работы был внесен ряд изменений и дополнений в законодательство, согласно которому во ІІ полугодии 2023 года, а также в 2024 году ономастическая работа по республике была приостановлена. Соответственно, Комитетом архивов, документации и книжного дела Министерства культуры и спорта РК 18.08.2023 г. документы по переименованию составных частей города Костанай, направленные в РОК, были возвращены без рассмотрения. Одновременно сообщаем, что 24.01.2024 года Республиканской ономастической комиссией был обновлен перечень «Исторические личности», в котором отсутствует фамилия С. Бакирова. В связи с получением в конце ноября 2024 года разрешения вышестоящего государственного органа на возобновление работ в сфере ономастики акиматом Костанайской области 03.12.2024 года документы по переименованию только трех улиц (Дзержинского, Железнодорожная, Уральская) в областном центре были вновь направлены для рассмотрения в РОК.

Список «Исторические личности», утверждённый Республиканской ономастической комиссией, включает имена известных деятелей Казахстана. В список, который был принят в сентябре 2021 года и действовал до обновления в январе 2024-го, входило 345 исторических личностей, в том числе и Самат Бакиров.

Фото Галины КАТКОВОЙ