Уголовное дело в отношении сотрудника линейного отдела полиции, лейтенанта А. рассматривал суд № 2. Ему предъявили обвинение в получении взятки в значительном размере за незаконное бездействие.

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В октябре 2024 года А. узнал о хищениях дизельного топлива с тепловозов работниками локомотивных бригад. Он предложил заместителю начальника депо Б. заплатить ему за то, чтобы не привлекать работников депо к уголовной ответственности за хищение.

Б. согласился, однако затем обратился с заявлением в департамент КНБ. И 2 декабря А. поймали с поличным во время получения суммы в размере 300 000 тенге.

- В суде подсудимый А. вину полностью признал и в содеянном раскаялся. Суд признал это в качестве смягчающих обстоятельств, - сообщает пресс-служба областного суда. - Отягчающим обстоятельством признано совершение уголовного правонарушения лицом, нарушившим тем самым принятую им присягу.

В итоге суд назначил полицейскому штраф в 30-кратном размере от суммы взятки, что составляет 9 млн тенге, пожизненно лишил его права занимать должности на государственной службе, а также специального звания «лейтенант полиции».

Приговор в законную силу еще не вступил.