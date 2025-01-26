Во время каникул хочется пойти всей семьей на добрый фильм о любви, единстве и обыкновенном чуде. И «Тамыр» («Корень») вполне мог претендовать на это звание, если бы он был сделан по более качественному сценарию. Но получился скучный, монотонный, картонный пересказ. И не смешной, чтобы его можно было назвать комедией, и не трагичный, чтобы называться драмой.

Первоначальный тизер обещал комедию абсурда, но не получилось даже абсурда

Завязка у фильма неплохая. Трое сыновей соревнуются с самого детства за внимание отца, который, как во многих семьях, вообще никогда не занимался воспитанием детей. Собравшись на юбилее отца, братья начинают выпендриваться друг перед другом, забывая о сути приезда. Ситуация сразу становится абсурдной, потому что сыновья дарят отцу и поездку за границу, и квартиру, и машину. Соревнование братьев приводит к нескольким потенциально комичным ситуациям, которые слишком быстро и не ярко проговариваются, но не проигрываются в действии.

Ни трейлер, ни афиша, ни описание не соответствует скучному содержанию фильма

Ожидания зрителя, что семейные дрязги и соперничество приведут к еще более абсурдным ситуациям и финальной развязке, не оправдываются. Во втором акте фильма, когда братья решают поговорить по душам и проговаривают свои травмы так, как будто каждый из них прошел курс психотерапии, конфликт улаживается и спорить уже не о чем. Отец все время настраивал сыновей соревноваться и каждым сыном в чем-то был недоволен. Старший сын находится под прессингом, потому что должен быть примером; средний не может признаться, что он музыкант, а не юрист; а младший до сих пор не стал успешным и живет в квартире, подаренной родителями жены.

Еркебулан Дайыров после «Қаш» снимался и в боевиках, и в комедиях. В «Тамыр» играть ему было нечего

Затем конфликт спадает. И, чтобы зритель совсем не уснул, появляется «рояль из кустов» в виде блудного младшего брата отца, которому не рады. Но авторы не будут долго тянуть - тайна дяди раскрывается сразу же после драматического диалога родителей о том, что никто не должен узнать правды. Только вот оказывается, что правду о семье знала вся деревня: двое из трех сыновей в семье - приемные. Тайна раскрывается быстро во время тоя, во время тоя она прорабатывается и конфликт улаживается.

Алдабек Шалбаев играл в «Дәстүр» неудавшегося отца. В «Тамыр» его персонажу везет больше

«Тамыр» - это набросок фильма, потому что ничто в нем не работает. Шутки предсказуемы и не смешны. Так, когда братья отправляются чинить уличный туалет, они забираются в него втроем и ожидаемо проваливаются на прогнивших досках. Драма не работает, потому что ни зритель, ни герои не успевают их пережить, а фоновая музыка, подсказывающая, где плакать, это слишком дешевый трюк. Работают только актеры, которые отлично входят в ситуацию, но им не с чем играть, поэтому приходится топтаться на месте.

Дулыга Акмолда (в центре) стал широко известным после сериала «Сержан Братан»

Единственный персонаж, с которым происходит изменение, это отец семейства, но изменение это резкое и нелогичное. Ничего не произошло такого, что могло бы из инфантильного, безответственного краснобая сделать понимающего и мудрого аксакала. Просто авторам нужно было проговорить мораль фильма: семья сильна в единстве, и не важно, кровные все родственники или нет. С этой идеей в сто раз лучше справляются «Стражи галактики» и «Мстители».

Даурен Сергазин снимался в комедиях «Хотя бы в кино» и «Брат или брак»

Кроме плоских персонажей, в фильме полно бесполезных. Это и дети, которые появляются в жизни родителей только чтобы пообедать; это и жены, которые могли бы стать дополнительным источником конфликта, но очень понимающе относятся друг к другу; это даже мать семейства, которая выступает как самостоятельный от мужа персонаж только в третьем акте и только в сюжетной линии среднего сына.

И, конечно, нельзя не отметить ужасные субтитры. Герои не говорят научным или литературным казахским языком, это вполне понятный разговорный уровень. И когда в субтитрах «Сарықыз» переводят как «Беленькая», то становится как-то не по себе. Может, лучше вообще убрать субтитры, чем так позориться?

В итоге, несмотря на неплохую завязку и вполне хорошую идею, несмотря на отличных актеров и высокое качество съемки, фильм без грамотного сценария получился скучным и не нужным. Хочется надеяться, что где-то в Казахстане учатся или выпускаются сценаристы, которые умеют работать и будут создавать настоящее кино.

Кадр из фильма