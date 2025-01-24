В Северо-Казахстанской области 16-летний парень потерял всю семью в страшном пожаре, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ДЧС СКО

Пожар в частном жилом доме в селе Ступинка района Шал акына вспыхнул в ночь на 23 января. Когда спасатели прибыли на место происшествия, дом полностью охватило огнем, в результате чего произошло обрушение кровли и потолочного перекрытия.

"В ходе тушения на месте пожара обнаружены тела двух взрослых и троих детей, их личности устанавливаются", - сообщил пресс-секретарь областного департамента по чрезвычайным ситуациям Евгений Журавлев.

Пожар на площади 104 квадратных метра был ликвидирован только к обеду.

"Причины возгорания устанавливаются. На месте происшествия находится начальник ДЧС СКО Жомарт Аскаров, работают дознаватели и исследовательская испытательная пожарная лаборатория ДЧС", - проинформировал Евгений Журавлев.

Как стало известно корреспонденту Tengrinews.kz, в доме проживала многодетная семья. 40-летний отец, он был разнорабочим в местном ТОО. Мужчина воспитывал пятерых детей один. Его супруга умерла в 2017 году.

Старшая дочь, которой было 18 лет, работала в школе вахтером. Еще две девочки (13 и семь лет) учились в шестом и втором классе, десятилетний мальчик – в пятом классе.

Кроме того, старший сын, которому недавно исполнилось 16 лет, находится в Петропавловске. Он учится в одном из городских колледжей.

Как заверили в акимате Северо-Казахстанской области, подростку, потерявшему всю семью, окажут всю необходимую помощь.

"На месте пожара с момента происшествия по поручению акима СКО находится первый заместитель акима области. Акимат региона окажет все необходимое содействие в организации и проведении похорон. Несовершеннолетнему студенту будет обеспечено бесплатное проживание в общежитии колледжа. Ему оказывается вся необходимая психологическая помощь", - сообщили в пресс-службе акима области.

Также будет решен вопрос материальной помощи и оплаты обучения.

"В дальнейшем будет решаться вопрос обеспечения жильем. Все вопросы оформления опеки на близких родственников находятся на особом контроле", - заключили в акимате области.