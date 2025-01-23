Каким домам отключат свет 27 января в Костанае
По каким адресам частного сектора и спальных районов города отключат электричество 27 января, сообщила костанайская горэлектросеть ТОО «ЭПК-forfait» сегодня, 23 января.
Иллюстративное фото сайта IStock
ТП 57 (работы на ВЛ)
27 января 2025 года с 10:00 до 18:00
Частный сектор: ул. Дощанова 1-7, 2а,9а,9б,9в,30-48, ул. Касымканова 3-5а, ул. Алтынсарина 95-103, ул. Журавлевой 1/1-8.
КТП Дуйсебаева (работы на ПС)
27 января 2025 года с 10:00 до 17:00
Дуйсебаева по ул. Лермонтова 28/2
КТП Agrinet development (работы на ПС)
27 января 2025 года с 10:00 до 17:00
Agrinet development по ул. Уральская 42/1
ТП 44 (работы на ВЛ)
с 27 по 29 января 2025 года с 10:00 до 18:00
магазин «Василек»
Частный сектор: ул. Садовая 31-82, 62/1-62/4,25/4-25/6,27/1-27/5, ул. Ленинградская 2-24, 11/1-11/11, 13/6-13/12, ул. Сибирская 52-79, пр. Садовый 33/1-33/20, ул. Соколовская 50/1-50/13, ул. Плеханова 1-24, ул. Чернышевского 3-9, 7/2, 5/1-5/7, 9/3, ул. Баймагамбетова 42-73, 65/1-65/17.
ТП 264 (работы на ВЛ)
30 и 31 января 2025 года с 10:00 до 18:00
магазин «Строй макс», «Запчасти», «AsemMotors».
Частный сектор: ул. Кооперативная 66-86, 68/1-68/6, 86/2-86/8, 78/1-78/9, ул. Хакмжановой 66-88, 19-23, 64/1-64/21.
КТП 3 (работы на ПС)
31 января 2025 года с 10:00 до 18:00
Аптека по ул. Валиханова 95
Спальный сектор: ул. Бородина 170,172,174,176.
Частный сектор: ул. Шипина 154/1-154/12, 156/1-156/12, ул. Валиханова 77-102, ул. Летунова 147-224, 181/1-181/32, 183/2-183/14, ул. Шаяхметова 144-170.
Светофор: ул. Бородина – ул. Валиханова
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