Около 150 новогодних елок вывезли сегодня, 23 января, со двора школы №30. Деревья собрали ученики и их родители.

- Уже две недели мы проводим акцию "Подари дереву вторую жизнь", - рассказала методист управления образования Костанайской области Татьяна СТЕПАНОВА. - Елки собирают ученики всех школ Костаная. Сегодня мы вывозим те деревья, которые собрали ученики 30-й и школы им Алихана Бокейханова. Мы давали объявления в классах, предлагали принять участие. Дети с удовольствием принесли елки. Эта акция проходит во всех школах. Кто-то раньше вывез свои елки, кто-то чуть позже вывезет.

Школьники считают, что елкам не место рядом с мусорными баками. Символ новогодних праздников предлагают вывозить и передавать крестьянским хозяйствам. Хвоя идет на корм для коз, овец и кроликов, а древесину пускают на дрова. Машину для вывоза деревьев предоставило ТОО "Тазалык-2012".

- Мы купили срубленную елку, отметили Новый год, но решили дерево не выкидывать, - говорит ученица 9 "А" класса Злата МОРАШ. - У нас есть искусственная елка, но сестры захотели увидеть живое дерево. Мы очень любим ее наряжать, используем и мишуру, и гирлянды, и шарики, чтобы атмосферно было. Елка простояла до 15 января. А после вместе с папой отнесли ее на школьный двор. Я, кстати, знаю, что наши ученики вместе с родителями специально объезжали городские помойки, забирали оттуда елки и привозили в школу. Потому что у многих моих одноклассников дома все-таки искусственные елки.

Погрузкой елок в кузов мусоровоза тоже занимались старшеклассники. Учитывая морозы, задачка получилась не из легких. Елки отвезли в фермерское хозяйство в районе Костанай-2.

- Есть и другие примеры правильной утилизации елок, - отмечает Степанова. - Физико-математический лицей свои елки отвез в магазин, из них сделали стройматериалы. В других школах на уроках труда деревья освобождали от веточек и ученики вырезали из ствола медальончики и другие поделки.

Фото предоставлено управлением образования КО

Наши читатели помнят, что в течение почти 15 лет в "НГ" была своя акция. Называлась она "Прощай, ёлка!". Последний раз, в 2018 году, нам удалось вывезти и утилизировать больше 6 000 новогодних деревьев. Такие объемы работы стали не под силу коллективу одной газеты. Отрадно видеть, что спустя несколько лет управление образования самостоятельно возродило эту акцию.

Фото Георгия ГОВОРОВА