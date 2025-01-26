Современная урбанистика, стремясь создать человеку доступную и дружественную среду обитания, дает развернутый ответ: это и разработка универсального дизайна, и внедрение практик, обеспечивающих вовлечение, и технологическая интеграция, и равные возможности… Но встречают-то всегда по одежке. Об этом сегодня и разговор.

«Бла-бла-бла» и «бля-бля-бля»

Началось все с мистики. Или с мистификации. В общем, якобы есть такой таинственный арт-передвижник и фотограф Гоша РÉУТСКИЙ. Передвижник, потому что никто не знает, где он сейчас. Да и кто он такой, никому не известно. Фото нет. Имя фейковое. Вроде бы бывший костанаец.

«Я как будто нигде и везде. Личная информация часто перетягивает внимание с искусства, а я этого не хочу», - написал мне загадочный Гоша.

Есть такой прием для сбора аплодисментов и лайков. Так вот, этот Зорро от изящных искусств устраивает выставки в Сети: «Офлайновые выставки - не моя история. Пусть люди находят искусство там, где им удобно».

И вуаля - на платформе textures.kz предстал наш родной город. Но, скажем так, с неожиданной стороны. Вот гляньте, перформанс назван «Шепот стен».

Шепот стен или маты дворников? / Подборка с сайта textures.kz

- В каждом месте, - пояснил в переписке Гошин арт-представитель Александр ПОНОМАРЁВ (этот, по крайней мере, реален), - он ищет следы человеческого присутствия: текстуры стен, звуки улиц, уличное искусство, которое отражает коллективную историю жителей. Костанай стал для него источником вдохновения благодаря своей многослойности, сочетанию тихой человеческой теплоты и грубых индустриальных форм. «Шепот стен» - это приглашение прислушаться к городу, увидеть его настоящую суть…

Александр Пономарёв. Кто знает, возможно, таинственный Гоша - это он сам и есть / Фото из открытых источников

И дальше еще бла-бла-бла в том же духе: «Тайный диалог, красота, которая скрывается за привычным…» Я не знаю, быть может, кто-то и разглядел в надписях, адресно указующих, кто лох и кто с кем что делал, некую неизъяснимо гармоничную гамму умолчаний и допущений. Лично я по-человечески понимаю дворников, обнаруживающих где-нибудь на заборе кринжовые следы от шаловливого баллончика и продуцирующих дискурс, завязанный на ином семантическом поле русского языка, где главные элементы - «бля-бля-бля».

Фото Игоря НИДЕРЕРА

В Костанае из всей пестроты подобных визуальных помоев мне удалось отыскать всего одно типа социальное граффити: «Бьет - значит статья 109 УК РК». Впрочем, за само это праведное художество тоже…

- …Предусмотрена статья. Правда, это не вандализм, - комментирует такие надписи на стенах юрист Тогжан АГАТАЕВА, - а лишь умышленное повреждение чужого имущества. КоАП, статья 147-1. Штраф в 20 МРП или административный арест на срок от 5 до 15 суток, всего-то.

Мурал отчаянно нагрянет

«Низовое» оформление городского пространства в последние времена претерпело ряд тенденциозных изменений. Во-первых, свободные плоскости активно используются для выражения повесточных реалий. Во-вторых, визуал стал тщательно контролируемой и охраняемой зоной. В-третьих, инфляция делает процесс независимого художественного выражения очень затратным. Короче, для арт-бунта, который у нас так и не научился монетизироваться, наступили непростые времена.

Но если серьезно поставить вопрос: как сегодня это самое оформление пространства может помочь создавать городскую среду, которая ставит на первый план удобство и индивидуальность?

Архитектор-профессионал знает ответ… / Фото Игоря НИДЕРЕРА

- В удобной городской среде должен быть соразмерный человеку масштаб, - считает архитектор Мария БАЙТУРИНА, которая уже 13 лет возглавляет архитектурное ателье «Дом». - Одно дело, когда идешь по аллее на ул. Пушкина и чувствуешь себя комфортно. Другое, когда в иных новостройках ощущаешь себя песчинкой и хочется скорее вообще убежать с этой магистрали в безопасное место - вот что такое масштабность. Вопрос в том, чем эти масштабы наполнить - объем, текстура, визуальный ряд, то есть от общего к частному.

Наряду с разнообразием архитектурных стилей, безопасностью, доступностью транспорта, освещением, интеграцией природы в городскую инфраструктуру и поощрением социального взаимодействия коллеги Марии Байтуриной обязательно назовут в признаках удобства среды наличие возможностей для самовыражения. Развитие общественного искусства - это когда жители сами участвуют в оформлении своих пространств. Муралы, скульптуры и инсталляции, созданные местными художниками, становятся визуальными метками, подчеркивающими характер локации.

Вадим Быков в своей мастерской / Фото Игоря НИДЕРЕРА

- Но ведь мурал - это прежде всего государственный заказ, - рассуждает председатель Союза художников Костанайской области Вадим БЫКОВ, - и государство за свои денежки хочет увидеть изображение определенных тем. Что изобразить на проспекте Абая? Конечно, Абая. То есть это идеология, это рамки. А ведь искусство, оно по определению должно быть без границ.

- Муралы в Костанае делались разово: к юбилею, к дате, в честь чего-то, - комментирует руководитель отдела культуры и развития языков акимата Костаная Сауле АЗИМЖАНОВА. - У нас имеются такие объекты, в том числе в честь Абая, Доненбаевой, Валиханова. Есть «Кос Тана» - этот приурочен к 145-летию города. Первые шли в рамках благоустройства с финансированием через отдел ЖКХ, а последний - через отдел жилищных отношений.

В честь Абая по Абая /Фото Олега ПАКА

И именно тут приходится признать, что Костанай - это такое биполярное сочетание официальной визуальной госпропаганды (хотя никто ведь не утверждает, что она не нужна), с одной стороны, и вольницы рандомной порчи стен, воспеваемой анонимным Гошей, - с другой.

- Это же идет от людей, - вздыхает Байтурина. - Если у людей есть потребность и порыв выразить свои чувства и эмоции, они делают как могут. Кто-то способен что-то привлекательно нарисовать, а кто-то нет. И получается традиционная надпись на заборе.

- Для молодых людей, - вторит ей художник Быков, - это дух времени, возрастное самовыражение, даже протест. Но кто-то ночью нафигачит надписи с непристойностями, а у кого-то это будет композиция, рисунок, панно. Это явление, которое может быть как хулиганским, так и вполне приличным. Все зависит от автора.

- Мне очень близка граффити-культура, - полемизирует тату-мастер Виталий КАТКОВ. - Конечно же, она родственна татуировке и так же многообразна в жанровых и технических решениях. Человек старался индивидуализировать, оживить как собственное тело, так и свой дом художественными средствами, наделить их высшими смыслами, магическими паттернами, сделать говорящими, зафиксировать на них единицы памяти с доисторических времен наскальных росписей. Улица диалектична. Автономные векторы создают на ней узоры, как тату, только большое.

Виталий Катков: «Автономные векторы создают на улице узоры, как тату, только большое» / Фото из личного архива

В общем, человек с пульверизатором может на- или сотворить многое. Только с чего это горожане должны раз от раза считывать его личные достижения или разочарования?

Стена плача по стрит-графике

Упомянутый нами известный костанайский живописец Вадим Быков недавно возвращался из деловой поездки в Челябинск. Возле Копейска взгляд профессионала привлекли огромные панно, которые заметны даже с трассы.

Это в Копейске / Фото с сайта pchela.news

- Это копии работ великих мастеров - Дали, да Винчи, то есть не а-ля патриотизм. И выполнено профессионально, концептуально, - отмечает Быков. - Думаю - в том числе и для обозрения: по трассе едешь и видишь, впечатляюще смотрится.

- Ну да, в городах-миллионниках на каждом шагу достопримечательности, а у нас их можно пересчитать по пальцам, - говорит житель Копейска Сергей МАРТЫНЕНКО, - Но зато вот так идешь по привычному серому двору или по проспекту, и вдруг пейзаж оживает. Откуда ни возьмись огромный веселый малыш посмеивается над тобой, удобно расположившись на земном шаре. Ты невольно останавливаешься, замираешь и начинаешь рассматривать. Настроение тут же меняется. Это кажется таким удивительным и необычным знаком! Или выходишь из торгового центра, а напротив на торце дома то ли жираф, то ли дерево. Первое, что хочется сделать - сфотографировать и поделиться с друзьями.

«Это кажется удивительным и необычным знаком!» / Фото Сергея МАРТЫНЕНКО

Да к чему далеко ходить - вот столица наша, Астана /Фото Игоря НИДЕРЕРА

В Костанае примеров подобного «срединного» подхода к индивидуализации городской среды совсем немного. Один из них, глухой забор, отделяющий территорию Центрального сквера от Казахтелекома, - это стена визуального плача. В свое время городские власти решили придать кирпичному заграждению более задорный вид. Как водится, опять «в рамках» и «под эгидой» чего-то там.

Эта радость с недоумением в глазах / Фото Игоря НИДЕРЕРА

- На меня тогда вышли представители акимата, и именно я предложил им такой непринужденный и современный стиль росписи в виде граффити, - поясняет председатель областного Союза художников Вадим Быков. - Конечно, любое искусство, будь то арт-объект или даже концертная программа, оно служит для развития человека в позитивном направлении. А граффити - это китч, спонтанный и хаотичный. Чем он и интересен, потому что он такой и есть. Я говорю: «Вы понимаете, нужно обыграть так, чтобы вся стена смотрелась как одно целое». Они взялись за идею: «Надо конкурс устроить». В результате ничего стоящего не вышло. То, что мы видим на этой стене, - это не искусство, а надоевшие всем разнородные банальности, и они только отталкивают.

Все слова вроде правильные, а в общем как? / Фото Игоря НИДЕРЕРА

Но вот хотя бы забрезжила надежда: как стало известно «НГ», в этом году балансодержатель стены обещал освежить объект. По информации директора Северного региона Сервисной фабрики - филиала АО «Казахтелеком» Аделхана МЕРГЕНОВА, «вопрос обновления эстетического оформления ограждения подразделения компании - в работе. На сегодня ведется процедура утверждения бюджета и закупок услуг на проведение ремонтных работ».

Вот только кого позовут в исполнители «эстетического оформления»? А ведь таковые есть.

«Чтобы удобно, креативно и радостно»

- Я вхожу в общественный совет, но меня не приглашают на его заседания, - жалуется Вадим Быков, - а я мог бы кое-что посоветовать для того, чтобы помочь придать Костанаю современный внешний вид. Если бы нашим художникам предложили эту идею, кто-то бы обязательно взялся. И уповать только на государство, на государственный заказ - это одно, а собрать «банду» неравнодушных художников… Для творческого человека заказ все равно отличается от того, что он бы сделал для самореализации. Отличается энергией, душой. Здесь очень помог бы бизнес, те же местные застройщики, если, конечно, они болеют за город, за его облик. Хотя на то, чтобы разукрасить, допустим, дом, тоже нужно какое-то согласование, разрешение, а это прерогатива власти…

- Увы, сегодня у нас нет заказов на оригинальное оформление городских пространств или зданий, - признается архитектор Мария Байтурина. - Да, в прежние годы частники поручали нам разрабатывать для себя что-то индивидуальное, «не как у всех», чтобы создать вау-эффект. Это формы, придающие объем, особые отделочные материалы. Но ни разу не было заказа на живописные панно больших размеров или художественную роспись. К этим «украшательствам» у клиентов есть предвзятое отношение, порожденное, думается, еще пресловутыми советскими мозаиками. Но, если хотя бы какие-то идеи есть, можно направить их в желаемое русло, то есть под руководством людей искусства сотворить нечто красивое и замечательное. То, что не стыдно будет показать горожанам и гостям Костаная. А нам собраться, проработать концепцию (чего мы хотим: привлечь внимание, украсить, организовать фотозоны?), определить сценарий и исполнителей. То есть концепция - решения - локация - техническая сторона - исполнители. Вот и все.

Могло бы быть и у нас. А так где-то в Европах / Фото с сайта ppt-online.org

- Как говорят, если вы хотите победить нежелательное стихийное явление, его надо возглавить, - перефразирует пришедшую из глубины веков стратегию лидерства и интеграции Сауле Азимжанова. - Сейчас мы верстаем региональный план работы, посвященный 80-летию Победы. Будем формировать и вносить предложения. Поясню, что у нас все «в рамках» и «под эгидой», потому что всюду требуется финансирование. И на привлечение свободных художников - тоже. А потом предстоит в бюджетной заявке донести до депутатов маслихата целесообразность и обоснование этих планов. Добавлю, что раньше все наши конкурсы по оформлению города были чисто новогодними. А сейчас мы выносим более широкие предложения и инициативы, чтобы и удобно было, и креативно, и радостно. Как бы там нас некоторые обыватели ни критиковали, мол, зачем деньги тратите, давайте раздадим малоимущим. Ну да, это тоже нужно, но есть такие вещи… Вы знаете, даже в годы войны у нас в городе работала филармония! То есть искусство и чувство прекрасного никто не отменял. У акимата Костаная есть заинтересованность, чтобы наш город был красивым, чистым, индивидуальным, хотя и без визуального шума излишне пестрой рекламы. Эта мысль интересная. Наверное, есть смысл нам тоже это продумать. Посмотрим, в рамках чего.

Почти троллинг, но ведь цепляет! Фото с сайта ppt-online.org

Публичное городское пространство всегда было и будет отдельным сегментом человеческого мира. Здесь возникали и возникают собственные правила, законы, вкусы, запросы… Даже искусственный интеллект, как приходится признать, не вытеснил, а расширил Улицу. Мы можем попытаться сделать ее дружественной, индивидуальной, своей. Всего лишь дополнить то, что уже есть, побуждая кого-то улыбнуться, кого-то задуматься, а кого-то - просто отвлечь взгляд от серости.

В нашем случае - руками архитекторов и художников / Фото Игоря НИДЕРЕРА