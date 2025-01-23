Агентство по противодействию коррупции провело всесторонний анализ дорожного строительства в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

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По данным ведомства, выявлено свыше 1,2 тысяч коррупционных рисков на всех этапах строительства дорог - от планирования до освоения бюджетных средств и приемки выполненных работ.

"Сейчас проекты проверяются вручную, что создает условия для явного завышения смет – установлен 591 факт на 11 миллиард тенге. Это позволяет нечистоплотным экспертам за вознаграждения давать заключения без замечаний", - говорится в сообщении.

Агентство предлагает пересмотреть подходы к экспертизе проектов, сделав акцент на проверке обоснованности заявленных расходов. Ведомство ссылается на мировые практики (Сингапур, Гонконг, США, ЕС), где используется анализ эффективности смет, тогда как в Казахстане экспертиза ограничивается соответствием формальным требованиям.

"Всего Министерству транспорта внесено порядка 100 рекомендаций, направленных на автоматизацию процессов составления и экспертизы ПСД (проектно-сметной документации), усиление полномочий Наццентра качества дорожных активов, ужесточение ответственности технадзора, создание цифровой карты автодорог и другие", - указывается в сообщении.

Также совместно с независимыми экспертами и волонтерами продолжается мониторинг строительства и ремонта дорог в регионах.

"В 2024 году из 258 сопровождаемых участков приняты в эксплуатацию 119 протяженностью 1,8 тысяч километров, устранено 95 процентов выявленных дефектов", - уточняется в информации.

По поручению Президента проходит внедрение механизма "окрашивания денег" для борьбы с коррупцией в дорожной отрасли. Этот проект масштабируется на всю сферу дорожного строительства. Цифровизация всех процессов позволит отслеживать движение бюджетных средств на платформе "Цифровой тенге" при участии Нацбанка и Минфина.

В рамках пилотного проекта каждая бюджетная единица ("тенге") маркируется, что позволяет контролировать ее движение до конечного получателя. Уже задействованы отдельные регионы и объекты.

"164 миллиарда "окрашенных" тенге перечислены в рамках строительства железной дороги "Достык-Мойынты" в Карагандинской области, 100 миллионов цифровых тенге – на ремонт автодороги "Мукур-Кульсары" в Атырауской области", - сообщается в информации.

Глава Антикора также отметил, что повсеместное внедрение этого проекта станет серьезным барьером для хищений.

"Ожидается, что готовность подрядчиков работать "в открытую" с маркированными деньгами будет способствовать развитию честного бизнеса по принципу "Open Book"", - отмечается в сообщении.