За всё время программой воспользовались лишь 78 тысяч человек, это менее 3% от объёма сделок на рынке жилья. На финансирование ипотечной госпрограммы "7-20-25" выделили квартальный лимит – 25 млрд тенге. Однако в некоторых банках он уже исчерпан, поэтому приём заявок закрыт, сообщает Informburo.kz со ссылкой на "31 канал".

Приём новых заявок по программе "7-20-25" временно закрыт в связи с исчерпанием лимита. Подобные сообщения появились на сайтах некоторых банков. В этом году на финансирование программы выделили 100 млрд тенге, квартальный транш – 25 млрд тенге, по всей видимости, быстро закончился. Кроме того, с начала года введены изменения, позволяющие приобрести квартиру при отсутствии жилья в течение 18 месяцев.

"С 1 января 2025 года внедрён принцип моратория на отчуждение жилья за последние 18 месяцев, в программе может участвовать человек, у которого в последние полтора года не было в собственности жилья", – отметил главный менеджер службы внешних коммуникаций АО "Казахстанский фонд устойчивости" Айбар Олжаев.

Таким образом, участвовать в программе теперь могут даже те, кто формально переписал жильё на родственников, в то время как действительно нуждающиеся казахстанцы остаются в очереди. По словам экспертов, за всё время существования программа охватила около 78 тысяч человек, это менее 3% от общего объёма сделок. Основные проблемы госпрограммы – лимит на стоимость квартир и ограничение только новостройками, введёнными в эксплуатацию.

"Она не решает те задачи, не даёт возможности каждому казахстанцу воспользоваться ею. "7-20-25" нужно либо пересмотреть и сделать перезагрузку, работу над ошибками, и это нормально, либо её просто прекратить", – отметил международный эксперт по недвижимости Лев Тетин.

Ипотека остаётся недоступной для многих граждан из-за высокой процентной ставки. Даже при наличии льготных программ большинство коммерческих кредитов выдаются по ставкам, которые превышают финансовые возможности средней семьи. Однако госфинансирование, говорят эксперты, не должно полностью замещать рыночные механизмы.

"За счёт казны решаются вопросы жителей в жилье. Я не против льготных программ, чтобы люди покупали, но я больше сторонник рыночного подхода. Надо льготными программами обеспечивать людей малообеспеченных или с низким доходом", – сказал генеральный директор AERC Жаныбек Айгазин.