По прогнозам синоптиков, в четверг, 23 января, по области осадков не ожидается, на севере и западе будет туман. В пятницу, 24 января, на севере пройдет небольшой снегопад с метелью. В субботу, 25 января, прогнозируется переменная облачность без осадков. Кроме того, на востоке и юге области в пятницу и субботу туман.

В Костанае в ближайшие трое суток ожидается переменная облачность без осадков.

- В ночь на четверг будет 23-28, на севере, юге и востоке области 31 градус мороза, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назгуль КАЗИЕВА. - Днём термометры покажут -15...-20°С, на юге и востоке -25°С. В ночь на пятницу столбики термометров опустятся до отметок -22...-25°С, на юге и востоке до -33°С. Днём по области ожидается 15-20 градусов ниже нуля. В субботу ночная температура будет в пределах -18...-23°С, на юге и востоке -26...-31°С. В дневное время мороз будет умеренный: -12...-17°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью -23...-25°С, днём -18...-20°С. В пятницу: ночью -23...-25°С, днём -16...-18°С. В субботу: ночью -20...-22°С, днём -13...-15°С.

Ветер в четверг ожидается переменный северо-западный - западный скоростью 9-14 м/с, В пятницу и субботу ветер будет юго-западным скоростью 9-14 м/с, с усилениями до 15-20 м/с на севере, востоке и западе области в пятницу.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

