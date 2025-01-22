В повестке внеочередной сессии в числе прочих обсудили вопрос о внесении изменений в решение маслихата от 17 декабря 2024 года «Об областном бюджете Костанайской области на 2025-2027 годы». Двое из 27 участников онлайн-сессии заявили, что голосование по многомиллионным трансфертам нельзя проводить по общему списку из множества пунктов.

«Мы тратим государственные деньги ни на что!»

Вопрос предварительно рассмотрели на постоянной комиссии. При онлайн-голосовании на сессии единственным воздержавшимся стала депутат Александра СЕРГАЗИНОВА:

- Ряд пунктов в моём понимании явно требует…

Александра Сергазинова /Фото из архива "НГ"

- Всё понятно, Александра Кабдуллаевна, - перебивает её временно осуществляющий полномочия председателя Костанайского областного маслихата Махаббат ЖУТАЕВ, - замечания, которые вчера были на комиссии, – все неясные вопросы мы подняли…

Махаббат Жутаев /Скриншот с сайта gov.kz

- Мы, депутаты, всё-таки неправильно голосуем за все строки, которые присылают нам в таблице, - все-таки продолжила Сергазинова. - Потому что я лично против выделения денег на ряд объектов по той или иной причине. И даже мне объяснили, но я всё равно против. Вот как голосовать? Мы тратим 70 млн на создание Атласа рабочих профессий, но это смешно. Даже если это спустили сверху, это ненормально! Мы государственные деньги тратим ни на что!

- Но каждую строку зачитывают, - отреагировал Жутаев. - Если вы против конкретной строки, вы можете сказать это! А если мы будем голосовать за каждый пункт, мы будем неделями сидеть, тут сто строк.

В этот нервный диалог включилась депутат Динара УТЕБАЕВА:

- Я поддерживаю Александру Кабдуллаевну, потому что ещё с прошлого года, когда объявили Год рабочих профессий, мы начали изучать проблему составления Атласа… Его можно было бы составить один на всю республику, региональных отличий почти нет.

Тем не менее, Утебаева прголосовала за.

Динара Утебаева /Фото из архива "НГ"

Справочка за 70 млн тенге

Редакция «НГ» решила изучить причины депутатского недовольства подробнее. Вот что нам рассказали народные избранники.

- Вчера было очень много вопросов на комиссии маслихата, - поясняет Александра Сергазинова. – Зачитывали: деньги на то, на это… Я говорю: вы почему полную картину депутатам не предоставляете? Вот, к примеру, по Новонежинской школе. Почему не сообщаете, что в таком-то году был тендер, столько-то освоили, что при ремонте упала крыша? А что такое Атлас рабочих профессий за 70 млн тенге? В тех регионах страны, где подобный атлас уже разработан, в своё время были созданы квазигосударственные компании-прокладки, где учёные якобы изучают потребности – какие нужны нам профессии на ближайшее десятилетие. За 70 млн! Я не согласна с такой суммой, я это бесплатно вам сделать могу. А наши депутаты: «Раз спустили сверху, давайте». Вот так деньги и «пилятся». Сказать, что нам вообще не дают никакой информации об этом, будет неправильным. Однако при разработке бюджета не выявляется приоритет нужд. Почему бы у народа не спросить? Объявить местный референдум, опрос, общественные слушания?

- Когда формируется бюджетная заявка, - поясняет Динара Утебаева, - сначала следует изучить, сколько какая госуслуга стоит. А мы сейчас не понимаем, из чего сложились эти 70 млн за пресловутый атлас. Вчера на комиссии маслихата объяснить никто не смог! Абстрактно сказали про возможное привлечение «каких-то учёных». На комиссии сказали, что было «указание от вышестоящего министерства, и нужно утвердить». Разрабатывать его, как сказали, «будет независимая организация по согласованию с министерством». Я начала искать на портале госзакупок договоры на эти услуги и не нашла их! Эффективность этой работы тоже не может быть измерена, а к атласу не предъявили требований и критериев, нет никакой технической спецификации. И это возмутило всего двух депутатов…

- Я, как депутат, предлагаю сделать запрос в Антикоррупционную службу, - заявила на сессии Сергазинова, - потому что через портал госзакупок эти закупки не проходили. Они проходили непонятно каким образом, а деньги бюджетные! Здесь нужно очень глубоко разбираться.

Махаббат Жутаев заявил в эфире, что запрос от имени двух депутатов может и должен быть сделан:

- Зададим вопросы и будем разбираться.