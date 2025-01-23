Вице-министра финансов Ержана Биржанова спросили, в каких случаях будут блокировать счета казахстанцев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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По словам вице-министра, в рамках нового Налогового кодекса будет применяться дифференцированный подход по суммам задолженностей.

"Если первая сумма задолженности до 20 МРП (78 640 тенге в 2025 году), мы просто будем отправлять извещение. У кого больше суммы, к тем только будут применяться меры по блокировке счетов. Кроме налогов, есть еще социальные платежи: пенсионные, социальные и медицинские отчисления", – пояснил вице-министр.

Как заявил Биржанов, счета казахстанских предпринимателей перестанут блокировать за незначительные задолженности.

"За задолженность в 1-10 тенге могут заблокировать счета. Но мы с социальным блоком этот вопрос проработали, и этот предел тоже будет пересмотрен в сторону увеличения, то есть за долг в 1000 тенге ограничивать счета не будут. Мы эти шкалы поднимаем, больше будем помогать, подсказывать, что необходимо оплатить. Нам самим не очень хорошо, когда мы за небольшую сумму блокируем. Но мы обязаны вести общий контроль не только по налогам, но и по социальным отчислениям", – заключил он.