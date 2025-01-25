Я избрал суровый заголовок. Так я хочу обозначить жизнь и судьбу человека, оставившего неизгладимый след в жизни многих жителей нашей области и не только нашей. Имя этому Человеку - Нариман Газизович Исмагулов. 12 апреля 2025 года ему бы исполнилось 100 лет. Для нас это повод воздать то, что не успели сделать при жизни… А что мы не успели, что недооценили, что недомыслили?

Прошло 15 лет, как мы потеряли выдающегося хирурга и удивительной души человека…

Человек

Родился Нариман в интеллигентной семье: отец Газиз Манапович работал переводчиком в редакции газеты «Социалистик Казахстан». В 1936 году был в составе группы, занимающейся переводом первой Конституции Казахской ССР. Мать Хакима Шагеевна в 1936 году окончила Алма-Атинский медицинский институт (первый выпуск вуза!), работала врачом поликлиники № 2 Алма-Аты. В гостеприимной семье постоянные дружеские посиделки: проводились литературные и театральные вечера, устраивались спектакли, в которых сами же принимали участие. Представители интеллигенции 30-х годов минувшего века часто встречались в этом доме. Отмечали стойкий уравновешенный характер, большую эрудицию, доброжелательность и гостеприимство хозяина и хозяйки дома.

Подпись: Нариман Исмагулов. 1925-2010 гг. / Фото предоставил автор статьи

13 марта 1937 года - арест отца. Обвинение по статье 58. Осужден 28 февраля 1938 года. Приговор - ВМН (высшая мера наказания - расстрел) приведен в исполнение 28 февраля 1938 года в Талгаре. Реабилитирован 23.11.1957 г. за отсутствием состава преступления. Жизнь отвела Газизу Манаповичу короткий срок - 34 года.

14 апреля 1938 года арестована Хакима Шагеевна. Осуждена по той же статье как жена врага народа, приговор - ИТЛ (исправительно-трудовые лагеря) 8 лет и 2 года поселения. Сначала - АЛЖИР (Акмолинский лагерь жен изменников родины), потом - лагеря в Коми АССР. И 10 лет «от звонка до звонка»…

Нариман, а ему в 1938 году всего-то 13 лет, и младший брат Авиль остались без родительской любви и защиты. После ареста отца семью переселили из центра Алма-Аты на окраину, а после ареста матери юноши остались сиротами при, казалось бы, живых родителях (о расстреле отца они узнали лишь в конце 50-х).

В 1938 году Нариман поступает на медрабфак, где продолжает обучение, но уже имея кров - общежитие, какую-никакую стипендию. Бывшие советские студенты знают: если нет подпитки со стороны родителей и родственников, нужно самостоятельно добывать средства для пропитания и проживания. Понадобились трудолюбие, настойчивость, мужество и умение побеждать. На первых курсах подрабатывал кочегаром, дворником, грузчиком, а на старших (в 1944-1945 гг.) работал дежурным врачом городской станции скорой помощи, и это в 19-20 лет! Вот, наверное, где истоки формирования стойкого, целеустремленного, трудолюбивого и милосердного характера будущего Героя труда.

Откуда у юноши, в 13 лет оставшегося без папы-мамы, такая твердость характера? Генетическая наследственность? Или общественное воспитание?

А дальше? Что происходило с нашим героем? Он нашел главный смысл жизни - труд.

Доктор

Строки из автобиографии: «По окончании медрабфака в 1941 году поступил в Казахский государственный мединститут им. В. М. Молотова и в 1945 году в августе м-це окончил лечебный факультет этого института. С сентября 1945 года по май 1948 года работал заведующим Тургайской райбольницей, а в мае м-це 1948 года был выдвинут на работу заведующим Тургайского районного отдела здравоохранения Кустанайской области, где и работаю по настоящее время. С 1943 года член ВЛКСМ и член профсоюза медработников».

Чудно как-то! В 20 лет врач, в 23 года - зав. райздравотделом, в 18 лет - комсомолец… И это сын дважды врагов народа? Что-то не очень вяжется с официальной историографией. Его же должны были гнобить по всем направлениям: в комсомол - ни-ни, а в институт и на порог не должны пустить… Ему только на вокзалах спать, да по стране огромной на товарняках «путешествовать» в поисках хлеба насущного. Но Исмагулов - это данность, живой пример из той жизни.

Назидание доктора потомкам: «Тем, кто готовится стать врачом, нужно больше рассказывать не только о благородстве этой профессии, о высоком призвании людей в белых халатах, но и о долге, обязанности бескорыстно и честно оказывать помощь и заботу другим. Чтобы обогатиться опытом, нужно много оперировать, не допускать «каникул». Практика, практика каждый день. Без этого хирургу нельзя. Хирург должен дорожить своим делом, как чем-то самым близким».

Государственник

В 1962 году Исмагулова избирают депутатом Верховного Совета СССР 6-го созыва. Представитель высшего органа законодательной власти 220-миллионной страны в 37 лет! В эти годы он главный хирург Кустанайского облздравотдела.

Верховный Совет: представители 15 союзных республик, разных профессий, разных отраслей народного хозяйства. Сколько знакомств, какие возможности пополнить хирургическое и не только оборудование, медикаментов и много другого, что необходимо для лучшего функционирования здравоохранения области.

Из личного опыта предполагаю, Нариман Газизович в полной мере воспользовался депутатскими возможностями для дополнительного оснащения медицинских подразделений области.

Почему так предполагаю? Будучи директором совхоза в 1984-1989 годах, сам пользовался возможностями депутата Верховного Совета СССР. У них были чудотворящие депутатские бланки с именным оттиском. Заявка, составленная на этих бланках, подлежала неукоснительному исполнению во всех министерствах и ведомствах страны. Моим союзником в те годы был депутат 11-го созыва из Рудного, бригадир машинистов экскаватора ССГПО Евгений Иванович Веревочкин. Благодаря его бланкам и московскому «толкачу» мне удалось получать из резервов правительства дефицитные в ту пору цемент, кирпич, пиломатериалы (вагонами), стекло, линолеум, краску (контейнерами), автомашины, тракторы и еще многое, необходимое при строительстве нового совхоза.

Кабидолла Тургумбаевич Тургумбаев - директор совхоза «Целинный», первый секретарь Семиозерного райкома Компартии Казахстана - в застольных беседах, хитро поглядывая в сторону Наримана Газизовича, расказывал: «Вот Нариман за свое депутатство не один район области оснастил оборудованием и лекарствами. Очень хозяйственный депутат. Такого бы нам в район!» И смеялся, глядя на скромно потупившегося доктора. Тщеславие в Исмагулове отсутствовало начисто.

Наследие Наримана Исмагулова

И вот оно, доверху наполненное дарохранилище врача Исмагулова: знания, опыт, профессионализм, нравственность, сопереживание, человеколюбие, патриотизм, интернационализм. Он нам его оставил, но открываем ли мы его? Пользуемся ли мы сокровищами дарохранилища? Или предаем забвению?

Обидно, когда человек уходит в Вечность и оставляет после себя пустой сосуд. Страшно, когда заполненное опытом и мудростью дарохранилище лежит невостребованным. Горько, обидно и страшно это осознавать.

Но, как известно, «добрыми намерениями выстлана дорога в ад, а добрыми делами - в рай». С января 2024 года мы пытались привлечь внимание властей об увековечении памяти Наримана Исмагулова, но, увы, власти глухи. И это в слышащем государстве, в справедливом Казахстане? Намерения намерениями, а где же дела, спросят нас при входе в небесные врата? И что мы ответим?

Давайте всем миром «добрыми делами выстелим дорогу в рай»!

Вот хронология моего «хождения по мукам» с этим предложением.

1. Письмо акиму Костанайской области К. И. Аксакалову 03.01.2024. Ответ от 11.01.2024 г. за подписью руководителя управления культуры К. Атамуратова. Бюрократическая отписка со ссылкой на «Методические рекомендации по организации ономастической работы в РК» и заключение: «Имя Исмагулова не включено в данный перечень «Тарихи тулгалар».

А имя Назарбаева было включено в данный перечень, когда присваивалось улицам городов страны? А как же призыв президента Токаева «Почитать имена сынов народа и давать достойную оценку их труду, это долг потомков»?

2. Письмо акиму Костаная М. К. Жундубаеву 22.01.2024. Письменного ответа не последовало. Были какие-то невнятные звонки женским голосом непонятно о чем… Но письмо было в бумажном варианте и ответ должен быть аналогичным. И здесь призыв президента проигнорирован.

3. Письмо министру культуры и информации А. Г. Балаевой 04.04.2024. Ответ от 25.04.2024 г.: «Вопрос наименования и переименования составных частей населенных пунктов относится к компетенции региональных акиматов и маслихатов. При этом законодательством предусмотрен ряд процедур, таких как учет мнения населения, рассмотрение вопроса на заседаниях региональных и республиканских ономастических комиссий. В случае получения положительных результатов на всех уровнях рассмотрения совместным постановлением регионального акимата и маслихата выносится решение о наименовании и переименовании».

Все вернулось на «круги своя». Значит, областные акимат и маслихат правомочны принимать решения о наименовании.

Я обращаюсь со страниц «НГ» к акиму области и секретарю облмаслихата. Рекламировать-пиарить имя Наримана Газизовича Исмагулова нет необходимости - имя это на слуху медработников области, учеников, коллег и людей взрослого и пожилого возраста. Он много сделал для людей. Настала наша очередь воздать должное памяти легендарного Человека. Времени до 100-летия осталось немного. Но, если оперативно, дружно и ответственно взяться за дело, многое успеем. Не думаю, чтобы вы проигнорировали призыв президента страны. Но тех, кто саботировал этот призыв… Впрочем, я придерживаюсь библейского: «Мне возмездие и Аз воздам».

Я обращаюсь к читателям «НГ» и жителям Костанайской области. Времени до юбилея осталось немного. Давайте сплотимся и создадим Фонд имени Исмагулова. Собранные асаром финансы пойдут на увековечение памяти Доктора:

- присвоение имени Н. Г. Исмагулова областной больнице, или

- наименование именем Н. Г. Исмагулова одной из улиц Костаная (но лучше первое);

- разработка, изготовление и установка его бюста на территории областной больницы;

- проведение конкурса на лучшую биографию юбиляра и ее издание к юбилею;

- проведение областной (республиканской) научно-практической конференции, посвященной юбиляру;

- организация конкурса-референдума на звание «Лучший хирург Костанайской области» имени Н. Г. Исмагулова с вручение диплома, нагрудного знака и денежной премии. Желательно ежегодно. Но это с учетом мнения народа.

P. S. 13 июня 2024 года «НГ» в статье Галины Катковой «Однажды давший клятву Гиппократа» заслуженный врач РК, отличник здравоохранения СССР Купей Мальчубаева тоже вновь ставит вопрос об увековечении памяти Наримана Исмагулова.