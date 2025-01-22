В Казахстане продают китайскую обувь и одежду, выдавая её за казахстанскую, заявил депутат Мурат Абенов. В мажилисе в первом чтении одобрили поправки в закон по вопросам определения страны происхождения товаров. Согласно документу, предлагается создать реестр товаров казахстанского производства, чтобы обеспечить поддержку отечественных предпринимателей, передает Informburo.kz.

Мурат Абенов / Фото Instagram

Во время обсуждения мажилисмен Мурат Абенов рассказал, что осведомлён о нескольких фактах, когда китайские товары продавали под видом казахстанских.

"Под видом поддержки отечественных производителей разные компании завозят готовую продукцию и оформляют как отечественную. Это и повышает стоимость. Деньги уходят в тёмный оборот. По сути мы сами себя обманываем. Я во время поездок по регионам встречался и со швейниками, и с обувщиками. Швейники в Кызылорде говорят, что самый лучший период для них был – 2019, 2020 годы во время коронавируса. Все "отечественные" производители, которые имели сертификаты, ушли с рынка, потому что не могли из Китая привозить. "И все приходили к нам, мы их обшивали. Было много заказов". Как только границы открыли, так и оказалось, что они снова "начали производить". Хотя на самом деле завозят готовую продукцию. Обувщики говорят то же самое", – рассказал депутат.

Он добавил, что иногда в Казахстан под видом заготовок для обуви завозят готовые изделия.

Вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков, отвечая на вопрос мажилисмена, отметил, что ведомство стремится свести такие махинации к нулю.