В январе пособия в Казахстане проиндексировали на 6,5%, напомнили в Министерстве труда и социальной защиты населения, передает Informburo.kz.

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Сейчас размеры пособия на рождение ребёнка составляют на первого, второго, третьего ребенка – 38 МРП, или 149 416 тенге, на четвёртого, пятого и так далее – 63 МРП, или 247 716 тенге.

Пособие по уходу за ребёнком до достижения им полутора лет выплачиваются ежемесячно:

на первого ребёнка – 5,76 МРП, или 22 648 тенге;

на второго ребёнка – 6,81 МРП, или 26 777 тенге;

на третьего ребёнка – 7,85 МРП, или 30 866 тенге;

на четвертого и более ребёнка – 8,9 МРП, или 34 995 тенге.

Работающим гражданам на период отпуска по беременности и родам из Госфонда социального страхования назначается выплата, которая зависит от среднемесячного дохода и числа дней нетрудоспособности. В прошлом году средний размер этой выплаты составил 1 621 299 тенге, на 11% больше, чем в 2023 году.

Из ГФСС участнику системы социального страхования назначается и ежемесячная выплата по уходу за ребёнком до полутора лет в размере 40% от среднемесячного дохода. При рождении двух и более детей выплату производят на каждого ребёнка. Эти выплаты в ушедшем году составили 404,1 млрд тенге – в 1,4 раза больше, чем годом ранее.