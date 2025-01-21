Только в п. Октябрьский в Карасуском районе 105 человек в 103 грузовых машинах ожидают окончания метели. Водители ехали в направлении Акмолинской области, но из-за сильного снегопада и бурана трассы закрыли.

- Для обеспечения безопасности людей сотрудники ОЧС Карасуского района проводят разъяснительную работу, информируя о текущей ситуации и необходимых мерах предосторожности, - сообщил начальник пожарного поста №25 с. Железнодорожное Карасуского района, майор гражданской защиты Бакыт МУКУШОВ. - Для обогрева, временного размещения и питания людей организованы два пункта в школах села Октябрьское.

По данным департамента полиции, по состоянию на 21:00 из-за сильного бурана остаются закрытыми для всех видов транспорта три автодороги республиканского значения и шесть - областного. Всего на закрытых участках трасс ожидают их открытия более 150 фур и 30 легковых авто.

Сотрудники ДЧС и полиции продолжают следить за ситуацией. Водителям региона рекомендуют воздержаться от поездок по указанным направлениям до улучшения погодных условий.

Как отметили в полиции, решение об открытии дорог будет принято только после того, как ситуация с погодными условиями стабилизируется и будет проведено обследование автодорог на соответствие безопасным условиям движения.

Окончательное решение о поэтапном выпуске автотранспорта примут совместно полицейские, собственники дорог и спасатели.