Вице-министра здравоохранения Ержана Нурлыбаева спросили о жалобах казахстанцев на отсутствие бесплатных лекарств в поликлиниках, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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По словам Нурлыбаева, может быть несколько причин, по которым возникли проблемы с обеспечением препаратами. Он отметил, что одной из причин могут быть поздний заказ или задержка с поставками со стороны дистрибьюторов.

"Иногда мы не так часто, но испытываем определенные сложности при обеспечении лекарственными препаратами вновь выявленных пациентов, но уверяю вас, что в прошлом году были приняты меры для формирования достаточной заявки и для организации механизмов, которые будут обеспечивать своевременную поставку лекарственных препаратов", - заявил Нурлыбаев на брифинге в СЦК.