В Минздраве объяснили жалобы на отсутствие бесплатных лекарств
Вице-министра здравоохранения Ержана Нурлыбаева спросили о жалобах казахстанцев на отсутствие бесплатных лекарств в поликлиниках, передает корреспондент Tengrinews.kz.
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По словам Нурлыбаева, может быть несколько причин, по которым возникли проблемы с обеспечением препаратами. Он отметил, что одной из причин могут быть поздний заказ или задержка с поставками со стороны дистрибьюторов.
"Иногда мы не так часто, но испытываем определенные сложности при обеспечении лекарственными препаратами вновь выявленных пациентов, но уверяю вас, что в прошлом году были приняты меры для формирования достаточной заявки и для организации механизмов, которые будут обеспечивать своевременную поставку лекарственных препаратов", - заявил Нурлыбаев на брифинге в СЦК.
Вице-министр заверил, что в прошлом году были приняты меры для формирования достаточной заявки, которые должны обеспечить своевременную поставку лекарств.
"Как я уже сегодня говорил, команда СК "Формация" приняла меры для того, чтобы провести конкурсные процедуры как можно раньше, и до наступления Нового года на региональных складах СК "Формация" было уже сконцентрировано порядка 50 миллиардов объемов лекарственных средств. Тотчас после завершения новогодних праздников поставка уже начала осуществляться в поликлинике. Могут быть определенные единичные вопросы по отдельно взятым организациям. Это больше всего, чаще всего связано с организационными изъянами", - пояснил он.
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