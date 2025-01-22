Заседание рабочей группы по формированию Общественного совета Костаная прошло 20 января. Всего было подано 23 заявки, с каждым претендентом провели собеседование. В тот же день огласили результаты - отобрали 15 кандидатов, остальных зачислили в резерв.

Срок полномочий членов общественного совета - 3 года. Орган этот консультативно-совещательный. То есть, его члены консультируют депутатов и госорганы, но не принимают конкретные решения.

Самой заметной фигурой в новом списке стал ректор КРУ им. Байтурсынова Сеитбек КУАНЫШБАЕВ. Он проходил собеседование посредством Zoom, так как находился в отпуске за рубежом. Поначалу возникли проблемы со связью. Пока ждали подключения, председатель городского маслихата Омаргали БАЙГАБУЛОВ, как член рабочей группы, несколько раз повторил: "Ректору какие-то вопросы задавать, я думаю, даже нет смысла. У ректора такой запас доверия большой, я так считаю". К счастью, связь наладили.

Омаргали Байгабулов

- Общественный совет представляет наше гражданское общество, взаимодействует с местными властями, а также контролирует работу акиматов и защищает интересы общества, - ответил Куанышбаев на вопрос, зачем он идет в этот орган.

Всем претендентам члены рабочей группы выставляли оценки в разных категориях. Например, 3 балла получали кандидаты с высшим образованием, а если у заявителя есть ученая степень, то к оценке прибывили еще 2 балла.

- У нас есть лист оценки, чтобы мы могли понимать профессиональную деятельность каждого кандидата, - рассказала корреспонденту "НГ" член рабочей группы и руководитель организационно-правового отдела аппарата Костанайского городского маслихата Айжана ТЛЕУГАЛЕЕВА. - Мы оцениваем наличие достижений, поощрений и наград. Оцениваем деловые и нравственные качества, коммуникативные навыки. Как он знает законы, регулирующую работу общественного совета. Чем будет заниматься, если пройдет отбор.

Всего в общественный совет отбираются 19 человек. Пятеро из них - представители госорганов - просто по факту своей должности. Претендентами на оставшиеся места стали в основном руководители общественных объединений и работники бюджетных организаций. К примеру, в состав пытался пройти не только ректор Куанышбаев, но и заместитель декана по воспитательной работе Тулеген Кобжасаров. Последний, так же, как директор и завуч из школы им. Абая, отбор не прошли.

Успешно прошел собеседование руководитель ОО "Социум и Я" Егор АННЕНКОВ.

- Мы работаем в направлении молодежной политики, укрепления межнационального согласия, популяризируем массовые виды спорта, - рассказал он о себе. - О формировании нового состава общественного совета узнал из СМИ. Зачем мне это? Я уже не первый год работаю в этой сфере, хотелось какого-то роста. Я набрался опыта и связей среди молодежи, с ними мы собрали пул вопросов. Есть понимание проблем, поэтому хотелось бы поднять эти вопросы повыше. Считаю, что общественный совет мне в этом поможет. Проблемы молодежи и лиц с инвалидностью.

Шестеро претендентов были в составе предыдущего общественного совета. Среди них руководитель ДЮСШ № 1 Нуржан ЕРМАГАМБЕТОВ. Он идет на второй срок.

- Могу и на третий пойти, - пошутил Ермагамбетов.

- Нельзя, закон не позволяет, - ответила Айжана Тлеугалеева.

- Ну, ладно. Найду что-нибудь другое, чтобы быть полезным обществу, - сказал руководитель ДЮСШ. - Какой у меня опыт в общественной деятельности? Я председатель ОО "Ұлы дала ұрпақтары Қостанай", я президент федерации самбо Костанайской области. Еще я работал в партии "Республика". На избирательных участках постоянно работал, тогда - от партии "Нур Отан". В общественном совете я поднимаю вопросы точечной застройки. Меня она в целом устраивает, но бывают жалобы, что скорая или полиция не могут проехать. Это нужно урегулировать. Нужно расширять проезды, нужно пожарным помочь, потому что у них не всегда даже лестниц хватает. Что касается наград, у меня есть медаль "Шапагат" за помощь во время пандемии. А во время январских событий 2022 года я был на площади, наших студентов разогнал по квартирам, если кого-то сажали безвинно, то вытаскивал их. За это мне тоже дали орден "Курмет".

Собеседования продлились около двух часов.

Состав общественного совета Костаная



От государственных органов: Азимжанова Сауле Иркановна Руководитель ГУ «Отдел культуры и развития языков акимата Костаная» Дуйсеков Олжас Хасенович Руководитель ГУ «Отдел внутренней политики Костаная» Ещанова Зайра Мурзабековна Заместитель руководителя ГУ «Отдел экономики и бюджетного планирования акимата Костаная» Казкеева Мира Бисеновна Руководитель ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства акимата Костаная» От НКО и граждан: Анненков Егор Анатольевич Руководитель ОО «Социум и Я» Балгабаева Лейла Кенжегалиевна Председатель ОО «Ассоциация инвалидов больных гемофилией Тумар» Бут Марина Викторовна Председатель ОО «Тобол» Ерохина Альбина Степановна Председатель ОО «Ақ көгершін» Ермагамбетов Нұржан Бегайдарович Руководитель КГУ «Детская юношеская спортивная школа №1 имени Кадырбека Оспанова» Жубанышев Муратбек Ермекович Инженер ИП Шевелев Иртаева Балбупе Галимжановна Пенсионер Ищанова Анара Сайдалиевна Самозанятая Кабдулинова Анар Алибаевна Директор КГУ «Общеобразовательная школа № 19 отдела образования города Костаная» Каледина Татьяна Викторовна Менеджер департамента инвестиционных проектов и развития индустриальной зоны АО «СПК «Тобол» Куанышбаев Сеитбек Бекенович Ректор НАО «КРУ имени Ахмет Байтұрсынұлы» Мнайдаров Адильхан Олжабаевич Эксперт отдела по защите прав предпринимателей и снижению административных барьеров Палаты предпринимателей Костанайской области Мурзагалиев Руслан Жусупбекович Заместитель директора по воспитательной работе КГУ «Школа-лицей № 1 отдела образования города Костаная» УОАКО Сералинова Салима Мурзабековна Пенсионер Томиловская Лазат Амировна Председатель ОО «Путь здоровья-1»

Фото Георгия ГОВОРОВА