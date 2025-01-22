Ректор, пенсионер, руководитель ОО - Кто вошел в новый состав общественного совета Костаная?
Георгий ГОВОРОВ
Заседание рабочей группы по формированию Общественного совета Костаная прошло 20 января. Всего было подано 23 заявки, с каждым претендентом провели собеседование. В тот же день огласили результаты - отобрали 15 кандидатов, остальных зачислили в резерв.
Срок полномочий членов общественного совета - 3 года. Орган этот консультативно-совещательный. То есть, его члены консультируют депутатов и госорганы, но не принимают конкретные решения.
Самой заметной фигурой в новом списке стал ректор КРУ им. Байтурсынова Сеитбек КУАНЫШБАЕВ. Он проходил собеседование посредством Zoom, так как находился в отпуске за рубежом. Поначалу возникли проблемы со связью. Пока ждали подключения, председатель городского маслихата Омаргали БАЙГАБУЛОВ, как член рабочей группы, несколько раз повторил: "Ректору какие-то вопросы задавать, я думаю, даже нет смысла. У ректора такой запас доверия большой, я так считаю". К счастью, связь наладили.
Омаргали Байгабулов
- Общественный совет представляет наше гражданское общество, взаимодействует с местными властями, а также контролирует работу акиматов и защищает интересы общества, - ответил Куанышбаев на вопрос, зачем он идет в этот орган.
Всем претендентам члены рабочей группы выставляли оценки в разных категориях. Например, 3 балла получали кандидаты с высшим образованием, а если у заявителя есть ученая степень, то к оценке прибывили еще 2 балла.
- У нас есть лист оценки, чтобы мы могли понимать профессиональную деятельность каждого кандидата, - рассказала корреспонденту "НГ" член рабочей группы и руководитель организационно-правового отдела аппарата Костанайского городского маслихата Айжана ТЛЕУГАЛЕЕВА. - Мы оцениваем наличие достижений, поощрений и наград. Оцениваем деловые и нравственные качества, коммуникативные навыки. Как он знает законы, регулирующую работу общественного совета. Чем будет заниматься, если пройдет отбор.
Всего в общественный совет отбираются 19 человек. Пятеро из них - представители госорганов - просто по факту своей должности. Претендентами на оставшиеся места стали в основном руководители общественных объединений и работники бюджетных организаций. К примеру, в состав пытался пройти не только ректор Куанышбаев, но и заместитель декана по воспитательной работе Тулеген Кобжасаров. Последний, так же, как директор и завуч из школы им. Абая, отбор не прошли.
Успешно прошел собеседование руководитель ОО "Социум и Я" Егор АННЕНКОВ.
- Мы работаем в направлении молодежной политики, укрепления межнационального согласия, популяризируем массовые виды спорта, - рассказал он о себе. - О формировании нового состава общественного совета узнал из СМИ. Зачем мне это? Я уже не первый год работаю в этой сфере, хотелось какого-то роста. Я набрался опыта и связей среди молодежи, с ними мы собрали пул вопросов. Есть понимание проблем, поэтому хотелось бы поднять эти вопросы повыше. Считаю, что общественный совет мне в этом поможет. Проблемы молодежи и лиц с инвалидностью.
Шестеро претендентов были в составе предыдущего общественного совета. Среди них руководитель ДЮСШ № 1 Нуржан ЕРМАГАМБЕТОВ. Он идет на второй срок.
- Могу и на третий пойти, - пошутил Ермагамбетов.
- Нельзя, закон не позволяет, - ответила Айжана Тлеугалеева.
- Ну, ладно. Найду что-нибудь другое, чтобы быть полезным обществу, - сказал руководитель ДЮСШ. - Какой у меня опыт в общественной деятельности? Я председатель ОО "Ұлы дала ұрпақтары Қостанай", я президент федерации самбо Костанайской области. Еще я работал в партии "Республика". На избирательных участках постоянно работал, тогда - от партии "Нур Отан". В общественном совете я поднимаю вопросы точечной застройки. Меня она в целом устраивает, но бывают жалобы, что скорая или полиция не могут проехать. Это нужно урегулировать. Нужно расширять проезды, нужно пожарным помочь, потому что у них не всегда даже лестниц хватает. Что касается наград, у меня есть медаль "Шапагат" за помощь во время пандемии. А во время январских событий 2022 года я был на площади, наших студентов разогнал по квартирам, если кого-то сажали безвинно, то вытаскивал их. За это мне тоже дали орден "Курмет".
Собеседования продлились около двух часов.
Состав общественного совета Костаная
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От государственных органов:
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Азимжанова Сауле Иркановна
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Руководитель ГУ «Отдел культуры и развития языков акимата Костаная»
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Дуйсеков Олжас Хасенович
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Руководитель ГУ «Отдел внутренней политики Костаная»
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Ещанова Зайра Мурзабековна
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Заместитель руководителя ГУ «Отдел экономики и бюджетного планирования акимата Костаная»
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Казкеева Мира Бисеновна
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Руководитель ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства акимата Костаная»
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От НКО и граждан:
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Анненков Егор Анатольевич
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Руководитель ОО «Социум и Я»
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Балгабаева Лейла Кенжегалиевна
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Председатель ОО «Ассоциация инвалидов больных гемофилией Тумар»
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Бут Марина Викторовна
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Председатель ОО «Тобол»
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Ерохина Альбина Степановна
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Председатель ОО «Ақ көгершін»
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Ермагамбетов Нұржан Бегайдарович
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Руководитель КГУ «Детская юношеская спортивная школа №1 имени Кадырбека Оспанова»
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Жубанышев Муратбек Ермекович
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Инженер ИП Шевелев
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Иртаева Балбупе Галимжановна
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Пенсионер
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Ищанова Анара Сайдалиевна
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Самозанятая
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Кабдулинова Анар Алибаевна
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Директор КГУ «Общеобразовательная школа № 19 отдела образования города Костаная»
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Каледина Татьяна Викторовна
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Менеджер департамента инвестиционных проектов и развития индустриальной зоны АО «СПК «Тобол»
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Куанышбаев Сеитбек Бекенович
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Ректор НАО «КРУ имени Ахмет Байтұрсынұлы»
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Мнайдаров Адильхан Олжабаевич
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Эксперт отдела по защите прав предпринимателей и снижению административных барьеров Палаты предпринимателей Костанайской области
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Мурзагалиев Руслан Жусупбекович
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Заместитель директора по воспитательной работе КГУ «Школа-лицей № 1 отдела образования города Костаная» УОАКО
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Сералинова Салима Мурзабековна
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Пенсионер
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Томиловская Лазат Амировна
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Председатель ОО «Путь здоровья-1»
Фото Георгия ГОВОРОВА
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