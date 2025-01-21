После пандемии 2020 года стало очень часто применяться дистанционное обучение. В Костанае в последний раз дети учились удаленно 10 января в теплую погоду. Как вы оцениваете учебу в формате онлайн? Положительно. Детям не нужно идти в непогоду, а на успеваемости это не сказалось.

Скорее положительно. Но есть проблемы с контролем над процессом обучения.

Скорее отрицательно. Дети дома учатся плохо и часто отвлекаются.

Отрицательно. «Дистанционка» заставляет родителей учеников брать отгулы на работе.

