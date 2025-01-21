Народные новости

Очередная стройка, наверное, будет

Fasd

21 января 2025, 14:35

В городе Тобыл между улицами Чехова и Титова расчищают площадку, срубают деревья в общем. Скажите, тут очередная стройка будет или спортивная площадка?

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