Очередная стройка, наверное, будет
Fasd
21 января 2025, 14:35
В городе Тобыл между улицами Чехова и Титова расчищают площадку, срубают деревья в общем. Скажите, тут очередная стройка будет или спортивная площадка?
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