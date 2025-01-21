В турецкой Анталье продолжается первый в этом межсезонье учебно-тренировочный сбор футбольного клуба «Тобол».

Ислама Чеснокова опекали порой чересчур плотно / Фото instagram.com/fctobol

Спустя десять дней после начала УТС костанайский клуб провел и первый контрольный матч, в котором его соперником стал клуб из Венгрии «Вашаш», представляющий столицу своей страны город Будапешт и выступающий в Меркантил Банк Лиге - втором по значимости футбольном дивизионе. Клуб, основанный в 1911 году, шесть раз становился чемпионом Венгрии, а вылетев в сезоне-2022/2023 в третий раз из высшего дивизиона, в текущем сезоне занимает после первого круга четвертое место во втором дивизионе.

В первом тайме в составе «Тобола» на поле вышли вратарь Султан Бусурманов, защитники Роман Божко, Альберт Габараев, Пап-Альюн Ндиайе, Аманжол Бакытжанов и новичок клуба Данияр Усенов, полузащитники Ислам Чесноков, выведший команду с капитанской повязкой, Цотне Мосиашвили, Александр Зуев и Нургайни Борибаев, а также еще один новичок нападающий Николай Сигневич.

На 6-й минуте «Тобол» заработал угловой удар на правом фланге, и после подачи Борибаева мяч оказался в сетке ворот. Однако арбитр встречи отменил взятие ворот, посчитав, что было нападение на вратаря.

После четверти часа игры дважды вступал в игру Бусурманов, отбивая на угловые летевшие в створ мячи. Костанайцы ответили опасным ударом по центру с дуги штрафной площади того же Борибаева, но мяч пролетел над перекладиной. А на исходе получаса игры полузащитник венгерского клуба Йозеф Урблик открыл счет, точно пробив после передачи справа с линии вратарской площадки в левый нижний угол ворот.

Состав «Тобола» на второй тайм полностью изменился. Место в воротах занял третий новобранец команды Данил Устименко, а капитанская повязка перешла к Роману Асранкулову. Также на поле вышли Иван Миладинович, Бейбит Галым, Жаслан Жумашев, Радослав Цонев, Еламан Оспангали, Ахмед Эль-Мессауди, Давид Энен, Руй Кошта и пополнивший состав клуба Наурызбек Жагоров.

Уже через три минуты после возобновления игры Жумашев ударом от границ штрафной площади соперника поразил правый нижний угол ворот. А на 72-й минуте он же результативно завершил атаку «Тобола» по правому краю, после паса пяткой Кошты отправив мяч от угла вратарской площадки в дальний нижний угол ворот.

С мячом автор дубля Жаслан Жумашев / Фото instagram.com/fctobol

Однако удержать победный счет костанайскому клубу не удалось. Буквально через две минуты «Вашаш» провел быструю атаку по левому краю, и вышедший на замену Филип Пинтер сравнял счет, первым оказавшись у отбитого Устименко мяча и переправивший его в ворота - 2:2.

Автор дубля Жаслан ЖУМАШЕВ сказал после матча:

- Сборы только начались, мы еще втягиваемся. Для нас эта игра была показательной, в ней мы продемонстрировали командный дух. Надеюсь, в дальнейшем мы будем стремиться к своей лучшей форме и показывать хорошие результаты.

Уже на сборах «Тобол» подписал контракты с еще двумя игроками. В предстоящем сезоне цвета костанайского клуба будет защищать 23-летний бразильский полузащитник Виктор Брага (18.04.2001; 178 см, 83 кг), начавший профессиональную карьеру на родине в клубе «Авенида» и в дальнейшем выступавший в командах «Санта-Круз», «Сантос» и «Лондрина». В 2022 году он перебрался в Казахстанскую Премьер-лигу и играл на позиции опорного полузащитника за «Ордабасы», «Мактаарал» и «Жетысу», а в минувшем сезоне выступал в высшем дивизионе чемпионата Венгрии в клубе «Дебрецен» из одноименного города.

Также игроком «Тобола» стал 22-летним казахстанский полузащитник Мейрамбек Калмырза, являющийся воспитанником столичной СДЮСШОР №8 и выступавший за клубы «Астана», «Окжетпес» и «Жетысу». Калмырза привлекался к играм молодежной сборной страны, а в 2024 году был включен в состав основной сборной.

Следующая контрольная игра «Тобола» запланирована на 24 января с действующим чемпионом Суперлиги Косово клубом «Балкани» (Сува-Река).