В свой первый день после возвращения в Белый дом Дональд Трамп помиловал участников штурма Капитолия, отменил программы беженцев и разнообразия, вновь вышел из Парижского соглашения и объявил ЧП на границе. Он подписал также ряд других указов, направленных на отмену мер, принятых администрацией Байдена, и проведение резонансных изменений во внутренней и внешней политике, сообщает Informburo.kz со ссылкой на Reuters.

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Вот ключевые инициативы, объявленные 45-м президентом США.

Чрезвычайное положение на границе. Сразу после инаугурации Трамп подписал указ о введении режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Это позволит привлечь войска, выделить дополнительные средства и усилить контроль, чтобы бороться с нелегальной миграцией.

Отмена гражданства по праву рождения. Трамп подписал указ, ограничивающий получение гражданства США детьми, родившимися на территории страны у родителей, находящихся в стране нелегально. Согласно документу, нововведение вступит в силу через 30 дней. Это, однако, может быть оспорено в суде, так как 14-я поправка Конституции США гарантирует гражданство всем, родившимся на территории страны.

Выход из Всемирной организации здравоохранения. США официально прекратят членство в ВОЗ в течение 12 месяцев, а также остановят все финансовые взносы. Трамп обвинил организацию в неэффективной реакции на пандемию COVID-19 и другие кризисы.

Переименование географических объектов. Согласно указу Трампа, Мексиканский залив теперь будет называться "Заливом Америки", а гора Денали на Аляске вновь получит название Маунт-Маккинли.

Отмена экологических целей Байдена. Президент отозвал указ экс-президента, нацеленный на то, чтобы половина автомобилей, продаваемых к 2030 году, были электрическими. Трамп заявил, что такие меры вредят промышленности США.

Упрощение увольнения госслужащих. В рамках указа Трамп восстановил так называемое "Расписание F", позволяющее классифицировать тысячи федеральных работников как политических назначенцев и упрощающее их увольнение.

Объявление энергетического кризиса. Трамп ввёл национальный энергетический кризис, чтобы ускорить строительство инфраструктуры для добычи ископаемого топлива. Ожидается, что эта инициатива также столкнётся с юридическими проблемами.

Отмена указов Байдена о равенстве. Трамп аннулировал 78 указов, подписанных Байденом, включая меры по борьбе с дискриминацией и поддержку расового равенства.

Помилование участников событий 6 января. Президент подписал указ о помиловании более 1500 человек, осуждённых за участие в штурме Капитолия в 2021 году, а также отменил расследования Министерства юстиции по этому делу. Среди них – лидеры ультраправых группировок Oath Keepers и Proud Boys, чьи сроки заключения были значительно сокращены. Однако их обвинительные приговоры остались в силе. Помилование включает тех, кто нападал на полицию: в тот день пострадали 140 офицеров, четверо человек погибли, включая женщину, застреленную полицейским.

Выход из Парижского соглашения по климату. Трамп повторно вывел США из Парижского соглашения, заявив, что оно ущемляет интересы страны и навязывает необоснованные экологические ограничения.

Политика по гендерным вопросам. Трамп распорядился закрыть программы разнообразия и отменить гендерные инициативы, включая признание гендерной идентичности в официальных документах. Новый указ Трампа закрепляет официальную позицию правительства о существовании только двух полов – мужского и женского.

Приостановка запрета на TikTok. Трамп временно отложил запрет на TikTok, указав на необходимость более тщательного изучения проблемы.

Трамп также учредил новый орган – "Департамент эффективности правительства" во главе с миллиардером Илоном Маском. Этот департамент займётся сокращением государственных расходов. Помимо этого, он приказал вернуть всех федеральных сотрудников на рабочие места, отменив удалённый формат работы.

Трамп заявил, что эти меры помогут "восстановить Америку" и заявил, что они направлены на укрепление суверенитета и экономической независимости страны. Однако многие из них, скорее всего, станут предметом судебных разбирательств.