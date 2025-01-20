Об этом сообщили сегодня, 20 января, на страничке Рудненской многопрофильной больницы в Instagram. Младенец весом 5900 гр и ростом 59 см родился в перенатальном центре 15 января. Мальчика назвали Елизар. Он и его мама Алена ДИЗИНА чувствуют себя хорошо. Новорожденный сейчас на грудном вскармливании, в основном спит, кушает и набирается сил перед выпиской.

Маму на сроке 40 недель беременности направили в перинатальный центр Рудного из Житикаринской районной больницы.

- Мне говорили, что у меня крупный плод, но уже здесь, в Рудном, выяснилось, что ребенок весит гораздо больше 5 килограммов, - рассказала Алена Дизина. - Конечно, я удивилась, и здесь все кругом удивляются. Моя старшая дочь при рождении весила 3,5 кг, как обычный новорожденный, первые роды прошли естественным путем. С сыном провели кесарево сечение, но сейчас все в порядке, теперь хотим домой.

Акушер-гинеколог отделения патологии беременности Аякоз СЫДЫКБАЕВА рассказала о том, как прошла операция:

- В Житикаре коллеги ставили под вопрос многоводие и вес плода определили в 5 кг, что уже считается плодом-гигантом. Наш врач УЗИ поставила вес 5700 г, несколько раз сверялась, перепроверяла. Аппарат УЗИ может давать погрешность в 600-700 г, но все равно было принято решение планово прооперировать пациентку, чтобы избежать травматизации и матери, и ребенка. Нельзя было рисковать.

Как отметила Сыдыкбаева, мама боялась, переживала, но вела себя спокойно, сдержанно. Доверилась врачам. К счастью, операция прошла благополучно. Ребенок в реанимации не нуждался.

- Рада, что мама и ребенок чувствуют себя хорошо, - добавила Сыдыкбаева. - Я работаю не так давно, и в моей практике такой крупный новорожденный впервые. Он занимает всю люльку, по размерам, конечно, отличается от остальных малышей, будто через пару недель уже заговорит.

Всего же за минувшую неделю в Рудненской больнице приняли 26 родов, на свет появились 16 мальчиков и 11 девочек, в том числе двойня (мальчики).

Фото со странички Рудненской многопрофильной больницы