Для областного центра это один из крупнейших проектов в сфере транспортной инфраструктуры. На встрече с населением 30 декабря 2024 года аким города Марат ЖУНДУБАЕВ называл его ориентировочную стоимость - около 20 млрд тенге.

Власти говорят о путепроводе не первый год. Рассматривали варианты его расположения: ул. Тәуелсіздік – ул. К.Доненбаевой или ул. Дощанова – ул. Достык. Остановились на втором. В 2024 году был объявлен конкурс на разработку технико-экономического обоснования со стоимостью работ более 25 млн тенге. В этом году собирались приступить к разработке проектно-сметной документации. Планировалось, что ширина путепровода будет 12 м, а протяженность - около километра.

По словам акима города, власти и сейчас не сомневаются в том, что он нужен, чтобы связать новые микрорайоны - Береке, Алтын Арман, Северо-Западный, Юбилейный - с центром.

- Мы на ПСД собирались деньги выделять. Однако реализация проекта затягивается, - сказал аким сегодня, 20 января, на аппаратном совещании, - у нас появилась проблема. Мы должны разработать проект детальной планировки, чтобы могли решать вопросы по изъятию земель объектов, которые находятся возле железной дороги. То есть без ПДП мы ни к чему приступить не можем. Есть большие риски... Но мы этот проект не бросаем. Важный проект. К сожалению, констатируем, что он будет затягиваться... Но в любом случае мы перед собой задачу ставим в течение трех лет решить по нему вопросы.

Схема предоставлена пресс-службой акима города

