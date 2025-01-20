В Казахстане утвердили правила рассмотрения заявлений по фактам кибербуллинга в отношении детей. Приказ подписала министр культуры и информации Аида Балаева. Если факт кибербуллинга подтвердится, то материалы будут удалены, передает Informburo.kz.

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Чтобы специальная комиссия рассмотрела дело о кибербуллинге, законный представитель ребёнка или другой гражданин должен отправить заявление в Министерство культуры и информации. Его можно заполнить онлайн и подписать с помощью ЭЦП.

Заявление по фактам кибербуллинга в отношении ребёнка рассматривает экспертная группа в течение трёх рабочих дней со дня его поступления. При этом срок рассмотрения заявления может быть продлён мотивированным решением председателя экспертной группы или его заместителем, но не более чем до 15 календарных дней.

"В случае подтверждения факта кибербуллинга в отношении ребёнка уполномоченный орган на основании решения экспертной группы направляет предписание собственнику и (или) законному представителю масс-медиа и онлайн-платформам по удалению информации, признанной кибербуллингом в отношении ребёнка. Собственник и (или) законный представитель онлайн-платформы и масс-медиа принимает меры по удалению информации, признанной кибербуллингом в отношении ребёнка", – говорится в приказе.

Пример заявления / Фото Zan.gov.kz

Председателя, заместителя председателя и членов экспертной группы выбирают из представителей Министерства культуры и информации, уполномоченного органа в области защиты прав ребёнка и общественных организаций.

Заседания проводятся в очной форме или в онлайн-режиме. Решение экспертной группой принимается большинством голосов. Также не реже одного раза в квартал секретарь должен публиковать отчёт о рассмотренных фактах кибербуллинга на сайте ведомства.