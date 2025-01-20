Сейчас в нем 42 койко-места, которые, по словам руководителя отдела занятости и социальных программ Акбопе МАНАТОВОЙ, очень востребованы. Многим людям без определенного места жительства приходится отказывать в размещении.

Фото Андрея СКИБЫ

- За 2024 год в этом центре прошли ресоциализацию 74 человека, - сообщила Манатова сегодня, 20 января, на аппаратном совещании в городском акимате.

На начало этого года там проживали 34 человека, но в связи с нарушением правил проживания пятеро были отчислены.

При центре социализации и адаптации есть отделение ночного пребывания - для людей, которые от бродяжничества не отказываются, но все-таки получают возможность ночевать под крышей. За прошлый год количество обращений сюда составило 7 975, с начала 2025 года - 178.

Фото Галины КАТКОВОЙ

- В связи с тем, что услуги центра являются востребованными, в 2024 году отдел строительства акимата Костаная разработал проектно-сметную документацию на возведение пристройки к зданию центра, - сообщила докладчик, - ПСД находится на экспертизе. После получения ее положительного заключения отделом строительства будет подана бюджетная заявка на строительство пристройки на 50 койко-мест.

Аким города Марат ЖУНДУБАЕВ спросил, есть ли необходимость именно вдвое увеличивать мощность центра. Манатова ответила, что обращений много. Например, в 2021 году было 296 обращений, из них по 191 отказали из-за недостатка места, в 2022 году было 241 и тоже больше половины не попали в центр.

Аким попросил уточнить, кто все-таки там проживает. Выяснилось, что в том числе и люди, вернувшиеся из мест лишения свободы.

- Ну, они же должны возвращаться по домам, для них же это социализация, - отметил Жундубаев. - А в других случаях, если семья пострадала, например, при пожаре, то мы обеспечиваем временное проживание, арендуем ей жилье или заключаем договора с гостиницами... Я к тому, что нужно четко проанализировать, для кого все-таки вопрос пребывания в центре стоит критически, а пребывание в нем - единственный выход. До конца января вы должны этот анализ сделать, чтобы с мощностью центра точно определиться.