Одна из самых «долгоиграющих» проблем в городе - открытые люки, опасные как на проезжей части, так и там, где люди ходят. На сегодня, 20 января, после обращений в службу "АйКомек" на исполнении находится 29 обращений по этому поводу.

Вопрос в том, что часть колодцев бесхозные, а те, чьи хозяева на жалобы реагируют и закрывают люки металлическими крышками, нередко снова остаются без них. Крышки воруют и сдают в пункты приема металлического лома.

- Есть вариант, - сказал на аппаратном совещании аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ, - на прошлой неделе был в ТОО «Тазалык 2012», они там неплохие вещи делают с использованием отходов. В частности, крышки из пластика и песка. А также решетки, которые крепятся внутри колодцев и делают их более безопасными для пешеходов, особенно это важно для детей. Отдел ЖКХ, вы закупите такие решетки для бесхозных колодцев. КТЭК, «Костанай-Су», тоже приобретите у «Тазалыка», имеете право на такой закуп, эти решетки недорогие, не надо большие госзакупки объявлять.

По словам акима, крышки для технологических колодцев, которые изготавливаются из песка и пластика, в целом неплохи, прочные, но слишком легкие. Он предложил предприятию «подумать, как и чем их утяжелить», вплоть до дополнения металлическим ободом по кромке. Но в этом случае крышки рискуют снова стать добычей для воров.