Новую постановку театра Аулиекольского района «Садағаң кетейін…» («Пусть буду я принесён в жертву за тебя…») показали на сцене Костанайского областного казахского театра драмы им. И. Омарова 17 января.

Сцена жестокой расправы

- В целом спектакль развивается согласно желаниям моих зрителей и коллег, - рассказала «НГ» режиссер Нуржамал КУЛТАЕВА. - Лудомания и наркомания стали актуальными проблемами нашего времени, нанося серьезный ущерб обществу. У меня на руках были два варианта финала: один счастливый, другой - трагичный. Чтобы люди могли осознать всю суть, обратилась к ним с вопросом о том, какой исход они воспринимают, как наиболее желательный. Многие искренне стремились к счастливому финалу. Однако мы с коллегами пришли к выводу, что трагедия может оставить более глубокий след в сознании людей, наполняя их размышлениями и эмоциями.

Надежда сменилась безысходностью

Тема постановки - борьба с зависимостями, которые разрушают жизни и семьи. Истории людей, оказавшихся в плену этих зависимостей, на жизненном пути которых разрываются связи, переживаются заново с каждым новым актом.

Постановка спектакля «Садағаң кетейін…» в Аулиекольском районе

- Беседы, лекции и памятки о возникновении зависимостей - это хорошо, - прокомментировала педагог-психолог Виктория ПОСТРИГАНЬ, - но гораздо действеннее для восприятия наглядная демонстрация. В спектаклях всегда затрагивается эмоциональная сфера зрителя, то естьон проникается к героям, их проблемам и так или иначе примеряет на себя образ. Или, наоборот, считает, что это не про него.

Раскаяние

На глазах у зрителей разворачивается драма, в которой любовь и доверие поддаются испытаниям и в конечном счете рушатся. Спектакль показал, как легко можно утратить самое важное - смысл жизни. И в финале, когда надежда сменяется безысходностью, зрители будут вынуждены задуматься о добродетелях и пороках, о крепости семейных уз и о цене, которую порой приходится платить за свои поступки.

В казино

- Мне ещё не доводилось играть роль отрицательного персонажа, - рассказал актер Айдос ОСПАНОВ, - но всегда хотелось попробовать. И вот мне дали роль директора казино в данной постановке. Сценарий писали в процессе репетиций и выступлений, постоянно дополняли. Некоторые люди считают, что роль злодея легко сыграть, но я с этим не согласен. Особенно когда в реальной жизни ты полная противоположность. Мы не могли определиться с тем, каким мне быть: строгим и немногословным или же психически неуравновешенным человеком. Играть на сцене - моя детская мечта.В студенческие годы в Костанайском пединституте участвовал в постановках театра «Жастар». Боялся публики, как и другая молодежь. Со временем стал уверенней чувствовать себя на сцене. Мой рецепт для выступлений - не замечать присутствия зрителей. Это помогает убрать лишнее волнение. Хочу пожелать горожанам, чтобы в их семьях всегда царили лад и мир. И еще: помните, что если цели верны, то мечты сбываются.

Разбитая семья

- Я рада, что в Аулиекольском районе появился новый казахский театр. - поделилась впечателениями зрительница Ибагуль БАРСАКБАЕВА. - Театр соединяет актеров, принадлежащих к разным профессиям, возрастам. Актеры сыграли свои роли эмоционально. Я, как постоянный зритель, отметила актеров с природным артистизмом, своеобразным шармом. Первый районный театр - первая ласточка. Думаю, что в будущем в каждом районе будет свой маленький театр с большим потенциалом. Желаю театру «Шабыт» вдохновения, смелых проектов! Продолжайте удивлять и радовать своих зрителей.

Почти «деловые» переговоры

Нуржамал Култаева по образованию организатор досуга, а также руководитель кино-, фото- и видеотворчества. Имеет три образования: юридическое, педагогическое, культурно-просветительное. С 2015 года работает совместителем в школе искусств, является преподавателем театрального отделения с государственным языком обучения. Театр «Шабыт» был организован 15 ноября 2023 года. Первый спектакль «Алжир», сценарий которого режиссер написала для детей еще в 2017 году, был поставлен в 2023 году. Вторым стал мюзикл «Біздің ауылдың тұрғындары» в 2024 году. В планах театра - ставить спектакли по пожеланиям зрителей.

Мюзикл "Біздің ауылдың тұрғындары»

Нуржамал Култаева

- Хочу выразить свою искреннюю благодарность моим талантливым актерам, - говорит Нуржамал Тукеновна. - Я считаю, что они – истинные художники своего дела, Сейчас со мной приехали 37 человек, из которых 25 – взрослые, представляющие театр «Шабыт», и 12 детей из школы искусств театрального коллектива «Болашак», в которой я преподаю. Это наша первая встреча с новой публикой. Надеемся, что искусство, которое мы представляем, найдет отклик в душе каждого зрителя.

Театр «Шабыт»

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