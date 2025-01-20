Политолог Марат Шибутов оценил планы Министерства энергетики по отмене предельных цен на бензин и дизтопливо, а также повышению цен на автогаз, передает Tengrinews.kz.

Фото:depositphotos.com

В качестве проблемы правительства в течение многих лет Шибутов отметил постоянное принесение в жертву будущего ради краткосрочных политических целей, а точнее, "чтобы казаться хорошими и чтобы их в соцсетях не ругали".

"Ради этого они не решаются на нужные решения, и наша страна теряет большие деньги сейчас и огромные деньги в будущем, но, главное, министр остался хорошим. Вот мы - нефтегазодобывающая страна и у нас, вроде бы, всегда стоит выбор – направлять углеводороды на внешний рынок и заработать много денег или направлять углеводороды на внутренний рынок по низким ценам, чтобы поддержать всю остальную экономику. Но в реальности, у этого выбора есть подводные камни.

Если ты принудительно запрещаешь экспорт нефти и газа производителю, а говоришь ему: "Поставляй нефть за 30 процентов от рыночной цены, а газ за 17 процентов от рыночной цены", то у него очень скоро пропадет всякое желание расширять производство, искать новые месторождения, улучшать извлечение и платить высокую зарплату рабочим. При этом так наше правительство говорит в основном малым и отечественным производителям нефти и газа, которых, по идее, надо поддерживать, а не ограничивать", - пояснил политолог в своем Telegram-канале.

Дополнительной проблемой он назвал переток нефтепродуктов за рубеж по низким ценам в обход запретов.

"Идут за границу нелегально, потому что это дико выгодно. Причем тащат как одним-двумя бензовозами, так и целыми составами. Давным-давно ездил в Молдову и узнал, что 40 процентов сжиженного газа там – казахстанские, причем очень интересно, как, несмотря на запреты, это было реализовано.

При этом у нас есть дефицит и в 2024 году, и в 2025-м мы закупаем больше 1 миллиона тонн нефтепродуктов в России: автобензина – 285 тысяч тонн, авиатоплива – 300 тысяч тонн, дизтоплива – 450 тысяч тонн. Это фактически потребление нашей страны недели за три. Но это чисто льготная поставка по специальной цене. А что будет, если Россия вдруг откажется? Наступит дефицит", - предупредил эксперт.

Шибутов поддержал проекты приказов Минэнерго, где отменяется предельная цена на нефтепродукты - 205 тенге за литр Аи-92/93 и 295 тенге за литр дизтоплива (летнего и межсезонного) и повышается цена на сжиженный газ на 6-21 тенге в зависимости от региона.

"У нас, наконец, решили все же подумать о будущем и либерализовать рынок сжиженного газа и нефтепродуктов. В целом это должно снизить вилку между экспортными и внутренними ценами на сырье и соответственно сделать выгодным развитие его добычи в больших масштабах. Заодно это решит вопрос дефицита топлива, его поставок без экспортного контроля и закупок в России дополнительных объемов, повышения процента переработки нефти. Ну и закончит всякую коррупционную возню с газом и нефтепродуктами", - пояснил политолог.

По его словам, это даст большие результаты для нефтегазовой отрасли в течение ближайших 3-5 лет.

"А для граждан, наверное, необходимо отменить налог на транспорт – ведь для поддержания дорог будет достаточно одного акциза на нефтепродукты. В будущем сможем и массово экспортировать нефтепродукты южным соседям – бензин АИ-92 в Кыргызстане – 385 тенге, в Узбекистане – 489 тенге, а дизтопливо в Кыргызстане – 427 тенге, в Узбекистане – 528 тенге. Это хороший источник заработка для нашей промышленности", - заключил эксперт.

Напомним, Министерство энергетики объявило о планах поэтапной либерализации цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ), чтобы устранить ценовой разрыв с соседними странами и минимизировать риск "серого" экспорта. При этом в ведомстве заверили, что правительство не допустит резкого роста цен на топливо.