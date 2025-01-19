На фоне резкого скачка цен на картофель в нескольких регионах Казахстана в правительстве решили на полгода ограничить экспорт овоща в третьи страны, передает Tengrinews.kz.

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Как сообщили в пресс-службе правительства, по поручению премьер-министра министерствами сельского хозяйства, торговли и интеграции ведется постоянный мониторинг ситуации, складывающейся на картофельном рынке страны.

"Ввиду возросшего спроса со стороны соседних стран, в особенности Узбекистана, и высоких экспортных цен в текущем году экспорт картофеля вырос в 1,5 раза, с 411 тысячи тонн до 605 тысяч тонн. Ажиотажный спрос оказал влияние на внутренний рынок. За последнюю неделю зафиксирован резкий рост цены у экспортоориентированных производителей (со 170 до 270 тенге)", - сообщили в правительстве.

Отметим, подорожание картофеля произошло и в Костанае. На рынке ОРТ цена на этот овощ выросла за 11 дней на 30%. Если 7 января за килограмм картофеля просили 190 тенге, то уже 18 января его стоимость выросла до 250-265 тенге.

Для стабилизации цен на картофель на внутреннем рынке на заседании Межведомственной комиссии по вопросам торговой деятельности, которое прошло 18 января, принято решение об ограничении вывоза картофеля в третьи страны сроком на 6 месяцев.

"Данная мера не распространяется на страны ЕАЭС, однако экспорт в данном направлении будет находиться под наблюдением. Вместе с тем, учитывая складывающуюся ситуацию, 16 января полностью приостановлена выдача фитосанитарных сертификатов на экспорт", - пояснили в правительстве.

Отмечается, что принятые меры нацелены на обеспечение стабильности цен на картофель, недопущение необоснованного роста цены и запрет спекулятивных действий со стороны участников рынка.

Кроме того, территориальные органы Министерства торговли и интеграции совместно с территориальными подразделениями антимонопольного органа обещают вести усиленный мониторинг ситуации и в случае нарушения действующего законодательства по вопросам торговой деятельности ими будут приняты незамедлительные меры воздействия на участников рынка.

По данным Министерства сельского хозяйства, на сегодня имеющихся запасов достаточно для полного покрытия внутренней потребности до раннего урожая 2025 года. Запасы, по состоянию на 19 января, составляют свыше 850 тысяч тонн без учета запасов в торговых сетях (600 тысяч тонн у ассоциации картофелеводов, 68 тысяч тонн в стабфондах, свыше 200 тысяч тонн в погребах в ЛПХ и мелких хозяйствах).



Отметим, валовый сбор картофеля в 2024 году составил 2,9 миллиона тонн (в том числе ранний урожай - 300 тысяч тонн). Импорт за 2024 год составил 56 тыс. тонн. Объем картофеля для распределения на рынок с августа 2024 года составляет 2,6 млн. тонн при потребности всего населения -1,5 млн. тонн (в том числе городского 954 тыс. тонн) до сбора раннего урожая (январь-апрель). С августа по декабрь 2024 года потреблено - 844 тыс. тонн, экспортировано - 620 тыс. тонн (с января по декабрь 2024г.). Прогнозный объем потребления на 2025 год (январь-апрель) - 675 тыс. тонн.