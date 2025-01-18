Министерство энергетики объявило о планах поэтапной либерализации цен на горюче-смазочные материалы, чтобы устранить ценовой разрыв с соседними странами и минимизировать риск "серого" экспорта. Соответствующий документ появился на сайте "Открытые НПА", передает Tengri Auto.

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Как объясняют в Минэнерго, государственное регулирование цен привело к тому, что Казахстан стал страной с наименьшей стоимостью ГСМ среди соседних стран, "что приводит к высоким рискам перетоков и "серого" экспорта нефтепродуктов в данные страны и провоцирует дефицит".

"Необходимость поэтапной либерализации цен при первоочередной поддержке социально уязвимых слоев населения обусловлена: перетоками и "серым" экспортом нефтепродуктов; экономической целесообразностью проектов развития нефтедобычи и расширения крупнейших в Центральной Азии НПЗ с 18 до 28 миллионов тонн в год", - говорится в пояснительной записке проекту Минэнерго.

Для сравнения, в Казахстане цена бензина АИ-92 за литр составляет 205 тенге, в России - 288 тенге, в Кыргызстане - 385 тенге, в Узбекистане - 489 тенге. Дизельное топливо в Казахстане стоит 295 тенге за литр, в Российской Федерации - 355 тенге, в Кыргызстане - 427 тенге, в Узбекистане - 528 тенге.

Разница в ценах достигает 40-138 процентов на бензин и 20-79 процентов на дизель. Это, как поясняют в Минэнерго, провоцирует нелегальный вывоз топлива за рубеж, создает дефицит на внутреннем рынке и тормозит модернизацию нефтеперерабатывающей отрасли.

В ведомстве заявляют, что правительство не допустит резкого роста цен на топливо.

Минэнерго заявило, что "переходит к политике устойчивой модели ценообразования», которая «направлена на создание рыночного баланса между спросом и предложением, исключение дефицита топлива, стимулирование модернизации нефтеперерабатывающей отрасли, создание новых рабочих мест и привлечение долгосрочных инвестиций", отмечает КазТАГ.

По данным ведомства, основными принципами станут постепенность и предсказуемость любых изменений. Для сельхозпроизводителей будет обеспечен доступ к дизельному топливу по прозрачным схемам и приемлемым ценам, а для граждан предусмотрены меры социальной поддержки.

"Министерство энергетики совместно с заинтересованными органами усилит контроль на рынке, обеспечит исполнение законодательства и бесперебойные поставки топлива на внутренний рынок", - заявили в ведомстве.

С начала мая 2024 года в Казахстане действуют дифференцированные цены на горюче-смазочные материалы. Как нам ответили, на сегодня действует приказ министра энергетики Республики Казахстан от 4 мая 2024 года номер 25, устанавливающий дифференцированные цены на ГСМ.