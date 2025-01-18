Выяснилось, что мужчина сам зафиксировал последствия ДТП и выложил в TikTok. Прибывшие на место происшествия патрульные полицейские обнаружили исходящий от водителя резкий запах алкоголя. Медицинское освидетельствование показало наличие средней степени алкогольного опьянения.

Фото: polisia.kz

По информации полицейской пресс-службы, водителя поместили в медицинский вытрезвитель, а его автомобиль - на специализированную стоянку.

За грубое нарушение правил дорожного движения ему грозит административный арест сроком до 15 суток и лишение водительских прав на 7 лет. Более того, он будет восстанавливать причиненный ущерб.

Как отметили в пресс-службе департамента полиции, этот случай - 60-й зафиксированный в области факт задержания пьяного водителя с начала текущего года.