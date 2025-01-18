В костанайской художественной галерее открылась выставка «Природа. В ней есть любовь, в ней есть язык…» учеников школы живописи имени Леонида Русина. Это крупнейшая организация дополнительного художественного образования не только в Костанайском регионе, но и во всей Республике.

Воспитанники школы живописи: всех зал просто не вместил бы

Сейчас в школе около 300 учащихся. Это и дети, и вполне зрелые живописцы - от четырёх до… и без ограничений в возрасте. Эмблема школы – красный галстук: от пионеров до пенсионеров. Все они постигают основы рисунка, живописи, композиции, скульптуры.

Верхних ограничений в возрасте обучающихся нет. Да и быть не может

Сегодня в экспозиционном зале отдела изобразительного искусства Костанайского областного историко-краеведческого музея были представлены работы выпускников 2024 года, полотна учащихся курса по живописи «Пейзаж». Особенностями работы школы поделилась завуч школы Надежда МАКАРЬЯН.

- Тему каждой следующей выставки мы обычно определяем загодя, и ориентируем учащихся именно на неё, а потом начинаем отсматривать и отбирать работы, - поясняет Надежда Константиновна. - Такая подготовка занимает около двух лет. Отмечу, что это идёт помимо основной нагрузки, которую выполняют ученики. Сегодня мы представляем очень разные работы: это то, что наши воспитанники подсмотрели где-то в отпуске, на каникулах, есть картины, основанные на воспоминаниях. Кстати, «Пейзаж» - тема 25 взрослых дипломных работ выпускников прошлого года. И эти работы сегодня тоже представлены в экспозиции.

Ветеринар Любовь КУЛАКОВА занимается в школе имени Русина уже три с половиной года. Когда вышла на пенсию, почувствовала себя совершенно «не у дел».

- У меня не было вообще никакого художественного стажа, - признаётся Любовь Степановна. - Да и профессиональная деятельность никак не пересекалась с искусством. А ведь все мои дети в своё время учились в художественных школах! И я решила - а почему бы и нет? Опытные педагоги ввели нас в предмет с азов – объяснили и что такое перспектива, и каково значение экспозиции… Конечно, на свои первые рисунки я смотрю с улыбкой. И это моё обучение – настоящее развитие темы общения и досуга людей моего возраста. Пенсионеры – это больше, чем огород и внуки!

Тамара Байтурина (13 лет). "Сказочная осень". Бумага, гуашь, маркер

Анастасия Григорьевская (15 лет). "Дорога вдаль". Бумага, пастель

Выпускники школы имени Русина блестяще сдают экзамены в вузы по творческим специальностям и успешно учатся в Казахстане, России, Италии, Испании и Великобритании. Они не боятся экспериментировать с цветами, делая свои произведения особенными и запоминающимися. Исследуя и творя, живописцы школы Русина настойчиво зовут нас посмотреть на мир их глазами. Они говорят, что такое творчество - не только процесс создания, но и способ общения с окружающим миром. Тема выставки - «Пейзаж» - для них больше, нежели отработка учебной программы.

- Ещё в 2017-м я решила просто заглянуть в школу на мастер-класс, - вспоминает Ирина ЕСИНА, - но когда начались занятия по пейзажу, решила продолжить обучение живописи. Это для меня не путь к какой-то известности – исключительно хобби. Погружение в спокойствие. Когда я за мольбертом, я отключаюсь от тревог и переживаний и прямо растворяюсь в своём любимом деле.

Ирина ЕСИНА: "Пейзажная живопись - это погружение в спокойствие"

Раушан Каженова (13 лет). "Ветреный день". Бумага, гуашь

Полина Дычко (13 лет). "Поле подсолнухов". Бумага, гуашь, мастихин

Ляйсан Байкадамова (14 лет). "Восход". Бумага, гуашь

Каждая краска на палитре - не просто цвет, но целая история, которую художник спешит рассказать. Это когда облака могут обратиться, например, в ватные игрушки – а могут и в рваное пламя…

- У меня могут и в то и в другое - шутит Ирина. – Зависит от состояния души. У меня бывает много разных облаков!

Елизавета Завьялова (12 лет). "У моря". Бумага, гуашь, мастихин

Выставка «Природа. В ней есть любовь, в ней есть язык…» будет работать в течение месяца.

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