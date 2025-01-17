В субботу, 18 января, на юге и юго-востоке региона ожидается снег и низовая метель, на западе и севере - туман. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью -12…-17 градусов, на западе и севере области -22 градуса. Днем -10…-15 градусов, на юге -7 градусов.

В Костанае переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью -14…-16, днем -10…-12.

- В субботу, 18 января, и в воскресенье, 19 января, погода обусловлена гребнем антициклона, а в понедельник, 20 января, ложбиной северо-западного циклона, - сообщила «НГ» начальник отдела метеопрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА.

В воскресенье на западе, юге и востоке региона снег и метель, днем гололед. На севере и востоке - туман. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура ночью -12…-17 градусов, на западе и северо-западе области -20. Днем -3…-8 градусов, на юге около 0.

В Костанае переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Ночью -12…-14 градусов, днем -6…-8.

В понедельник, 20 января, на территории региона снег, метель и гололед. Днем на юге и востоке - туман. Ветер юго-западный 9-14 м/с, на севере, востоке и юге области 15-20 м/с. Температура ночью -2…-7 градусов, днем 0…-5.

В Костанае низовая метель. Ветер юго-западный 9-14 м/с, порывы до 15-20 м/с. Температура ночью -5…-7 градусов, днем -2…-4.

Фото Ксении РЕБИК