Более 300 случаев, когда ребенка записывали в организации дополнительного образования, не требуя от родителей полного пакета документов, выявил региональный департамент Агентства РК по делам государственной службы.

Фото Наталии ГЛУЩЕНКО

Подобные нарушения были выявлены в «SMART-центре для детей «IQostanay», Школе технического творчества, Художественной школе имени А.И. Никифорова, одном из дворовых клубов и школе детского творчества.

- Организации, в нарушение действующих Правил, в течение 2024 зачисляли детей без установленного пакета документов, который является обязательным условием, - сообщили в пресс-службе департамента. - Основная часть нарушений касается отсутствия обязательной медицинской справки формы № 027/у, которая необходима для подтверждения того, что ребенок здоров и не имеет противопоказаний для занятий. Виновные лица понесли соответствующее наказание.

В ведомстве напомнили перечень документов, необходимых для оказания госуслуги. Это:

заявление; документ, удостоверяющий личность ребенка либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации); медицинская справка по форме № 027/у; согласие услугополучателя на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания госуслуги.

В целях защиты прав и законных интересов вы можете обратиться по телефону доверия 39-31-65, по адресу ул. Касымханова, 34, а также через сервисы e-Otinish, EgovKzBot2.0, elgeqyzmet_qostanai.