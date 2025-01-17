Теперь записаться на теоретический и практический экзамены в специализированных центрах обслуживания населения можно только через приложение «ЦОН». Это новшество внедрили для удобства граждан и исключения коррупционных рисков.

- Для обеспечения безопасности, все пользователи мобильного приложения проходят двухфакторную аутентификацию: сначала - биометрическую, затем с помощью SMS-кода, поступающего с номера 1414, - сообщили в пресс-службе Костанайского филиала НАО "Правительство для граждан". - После кандидату в водители необходимо перейти на вкладку «Запись на экзамен по теории» или «Запись на экзамен по практике». Затем услугополучателю снова поступит SMS-сообщение.

SMS-сообщение будет направлено на активный номер телефона, зарегистрированный в Базе мобильных граждан. При этом для записи на экзамен через приложение «ЦОН» необходимо заранее обратиться в специализированный центр обслуживания населения для подачи заявки и получить номер заявки.

- Данный сервис будет уведомлять пользователей о времени экзаменов и возможных изменениях в расписании, что значительно повысит удобство и своевременность получения информации, - отметили в пресс-службе. - Ранее запись на экзамены осуществлялась через сайт booking.gov4c.kz, теперь эта функция на сайте будет отключена. При этом сайт продолжит функционировать, позволяя пользователям просматривать трансляцию сдачи экзаменов в режиме онлайн.

В приложении также можно забронировать посещение в ЦОН, получить талон электронной очереди, найти расположение интересующего центра обслуживания населения и ознакомиться с актуальными вопросами. Скачать его можно в Google Play и App Store.