Глава Нацбанка Тимур Сулейменов призвал изжить психологическую зависимость казахстанцев и не обращать внимания на курс доллара, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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В кулуарах Нацбанка Сулейменов признался, что обращает внимание на курс доллара только в рамках своей профессии.

"Я утром не просыпаюсь с мыслью о курсе доллара. Обычно начинаю обращать внимание на это ближе к началу торгов, примерно в 10 часов утра, когда на телефон приходит сводка по курсу. Это часть моей профессиональной обязанности - следить за такими данными. В остальное время на курс доллара я практически не обращаю внимания. У нас зарплаты выплачиваются в тенге, депозиты хранятся в тенге, цены в магазинах указаны в тенге. Так что, если кому интересно, можно смотреть на курс, но, на мой взгляд, важно постепенно избавляться от этой психологической зависимости", - заявил Сулейменов.

При этом председатель Нацбанка признал, что "мы действительно зависим от доллара" и золотовалютные резервы страны номинированы в этой валюте. Однако, как подчеркнул Сулейменов, на среднестатистического казахстанца курс доллара не оказывает сильного влияния.

"Да, он может воздействовать через импортируемые товары, поэтому мы постоянно подчеркиваем: чем быстрее мы снизим импортозависимость и поддержим национальных товаропроизводителей, тем меньше будем обращать внимание на импорт и их стоимость. Лично я не покупаю доллары вообще, разве что если мне нужно поехать за границу или сделать покупки за рубежом. А в повседневной жизни у нас все в тенге, и я этому рад", - добавил он.