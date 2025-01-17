Подготовку иордани начали сегодня, 17 января. Расчистку льда и подготовку льда доверили подрядной организации, которая обслуживает Триатлон-парк. Рабочие обещают подготовить сразу две проруби, обе в форме креста.

- Купель будет шириной 1,40 и длиной 2,5 м, - рассказал рабочий Виктор. - Стенки будут закрытыми полностью, но без дна. Лед режем с помощью специального аппарата. Главное - подобрать глубину примерно 1,20 м. Лед сейчас толстый, мы вчера смотреи, примерно 60-70 см.

Крещенские купания стартуют в субботу, 18 января, в 22:00 и продлятся до 12.00 воскресенья. Для костанайцев обещают поставить палатку на 50 человек, где можно будет переодеться, а также автобус для обогрева.

- Сотрудниками департамента по чрезвычайным ситуациям и полиции будут организованы дежурства, - сообщил старший офицер управления гражданской обороны ДЧС Костанайской области Галымжвн МУСТАФИН. - Здесь будут развернуты спасательные посты. Купели мы оградим деревянным настилом.

Спасатели рекомендуют взять с собой теплую одежду, а в воде находиться не дольше 1 минуты.

- Желательно, чтобы за 2 часа до купания поесть, приходить голодным не рекомендуется, - советует фельдшер филиала ГУ "Центр медицины и катастроф" по Костанайской области Айбек КАСЕНОВ. - Если есть какие-то медицинские противопоказания, то лучше и вовсе воздержаться от купания. Если же вы все-таки решили окунуться, то используйте только оборудованные проруби. Перед этим не забудьте разогреться, провести разминку. Раздевайтесь постепенно. Можете поприседать, чтобы легче перенести холод. В воду заходите быстро, но окунайтесь до шеи. Желательно с головой не нырять, чтобы не вызвать спазма сосудов головного мозга. После купания нужно сразу обтереться сухим полотенцем и надеть теплую одежду. Можно выпить горячий чай, но ни в коем случае нельзя употреблять алкоголь.

На всякий случай на время купаний на пляже будет дежурить бригада скорой помощи. Если вы почувствуете себя плохо, сразу обращайтесь к врачам.