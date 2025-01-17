Такое решение приняли жители села Коктал Аулиекольского района - в местном клубе собрались педагоги, аксакалы, медицинские работники, фермеры и представители духовенства.

По словам местных жителей, предприниматели отказались от лицензии на алкогольную продукцию. В селе уже несколько лет все мероприятии проводится без спиртных напитков. Сами предприниматели говорят, что продавать такое невыгодно, так как спроса нет.

- Мы хотим, чтобы наши дети росли здоровыми и ответственными. Трезвость – это путь к процветанию, – отметила на собрании директор школы Нургуль ИСЛЯМОВА.

Аксакал Абдулла АМИРЖАНОВ подчеркнул, что за последние три года в Коктале не зарегистрировано ни одного правонарушения. И выразил уверенность, что программа поможет сохранить эту положительную динамику.

Его поддержал имам Аулиекольского района Нурбол БАЛАХМЕТОВ:





- Трезвость – это духовный выбор, который ведёт к благополучию.

Как отмечают в районном акимате, Коктал может стать примером для других поселков: здесь регулярно проходят спортивные мероприятия, лекции о здоровом образе жизни и культурные вечера, способствующие сплочению общины. Жители сами следят за соблюдением инициативы "Терриитория без алкоголя".