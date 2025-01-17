Карантин решили ввести из-за вспышки бруцеллеза в Костанайской области, передает корреспондент агентства КазТАГ.

«Установить ограничительные мероприятия на территории ТОО «ИНСПЭК» села Новоселовка Новоселовского сельского округа Аулиекольского района Костанайской области в связи с возникновением болезни бруцеллез крупного рогатого скота, таким образом не допускаются: провоз (прогон) животных через территорию, где установлены ограничения, ввоз (ввод) на эту территорию здоровых животных, вывоз (вывод) из них животных, кроме случаев отправки их на убой, заготовка на неблагополучной территории, где установлены эпизоотические очаги, сена, соломы и других грубых кормов для вывоза их на другую территорию, а также проведение мероприятий, связанных со скоплением животных или людей», - говорится в постановлении местного акимата.

На месте рекомендовано провести необходимые ветеринарно-санитарные мероприятия для достижения ветеринарно-санитарного благополучия в выявленном эпизоотическом очаге.

Решение, зарегистрированное в эталонном контрольном банке нормативно-правовых актов Казахстана 14 января, вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Бруцеллез – это зоонозная инфекция, передаваемая от животных человеку при контакте с зараженными животными. Возбудители инфекции – бактерии (бруцеллы), патогенные для человека микроорганизмы. Источником инфекции являются сельскохозяйственные животные, в основном мелкий и крупный рогатый скот. Бруцеллезом заболевают также лошади, свиньи, верблюды, собаки.