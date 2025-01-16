Республиканская Ассоциация общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства «Қансонар» официально стала патентообладателем казахской породы собак тазы, сообщает КазТАг со ссылкой на пресс-службу Национального института интеллектуальной собственности.

«Патентообладателями «Казахской тазы» является Республиканская Ассоциация общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства «Қансонар». (…) В целом патент на селекционное достижение выдается при наличии критериев новизны, отличимости, однородности и стабильности. Объем правовой охраны, предоставляемой патентом на селекционное достижение, определяется совокупностью признаков, включенных в описание породы», - говорится в сообщении.

Патент выдан на основании исследований, проведенных в 2021–2023 годах совместно с Институтом генетики. Было установлено, что казахская тазы обладает высокой устойчивостью к климатическим нагрузкам, исключительной стабильностью нервной системы и выдающимися показателями в спортивных соревнованиях, таких как курсинг.

«Периоды повышенной работоспособности и устойчивости хода собак во время пробега обнаруживают выраженную зависимость от функционального состояния ее нервной системы. Исключительная стабильность ВНД казахских тазы выделяют ее среди всех остальных пород собак. Собаки породы «Казахская тазы» отличаются высокими показателями по курсингу (бега собак за механическим зайцем), а также по состязаниям и испытаниям собак породы «Казахская тазы», - отмечается в пресс-службе.

Ежегодно представители Ассоциации организуют племенные смотры по всей стране для оценки соответствия собак стандартам породы. Тазы легко приспосабливаются к любым климатическим условиям, от суровых зим до знойного южного лета.

2 января 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, закрепляющий казахские породы собак тазы и тобет под государственной охраной.

Источник фото: qazpatent.kz