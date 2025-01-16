Вице-министра юстиции Ботагоз Жакселекову спросили, какие законодательные условия необходимы для того, чтобы изменить норму о штрафе за прогрев авто дольше 5 минут, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Накануне в Мажилисе депутат Серик Ерубаев призвал пересмотреть штрафы за прогрев авто на протяжении более пяти минут в холодное время года.

По словам Жакселековой, все поправки, которые вносятся в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), рассматриваются на соответствующей межведомственной комиссии, работу которой обеспечивает Министерство юстиции.

"В состав комиссии входят не только заинтересованные государственные органы, также там есть депутаты Парламента, научное сообщество. Потому что внесение изменений как с точки зрения диспозиции, так и санкций очень важно все-таки сбалансированно сделать. В данном случае, если депутатский запрос на эту тему был, этот вопрос будет вынесен и обсужден. Я думаю, дополнительно о результатах сообщат по итогам рассмотрения", – сказала Ботагоз Жакселекова в кулуарах Сената.

Она подчеркнула, что в состав межведомственной комиссии входят около 10 государственных органов. Но это не ограничивает участия иных заинтересованных должностных лиц, если вопрос рассматривается по их тематике.

Напомним: по словам заместителя министра внутренних дел Марата Кожаева, штраф за прогрев авто на протяжении более пяти минут не является новым – данная норма действует уже достаточно давно, а ее цель – соблюдение экологических стандартов.

Накануне в сети разлетелась история жителя Петропавловска, которого оштрафовали за прогрев авто дольше 5 минут. Как сообщил водитель, штраф пришел из-за жалобы соседей. Теперь мужчине предстоит оплатить штраф в размере 5 МРП (19 660 тенге в 2025 году).