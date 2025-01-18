В Костанайском областном кардиоцентре (Лобкова) проводят операции на сердце пациентам, состоящим в международной религиозной организации «Свидетели Иеговы». Их сложность в том, что пациенты отказываются от переливания крови по религиозным убеждениям. Кардиохирург, врач высшей категории Абунасыр СУХАНОВ рассказал «НГ», как удается совмещать требования медицины и веры.

О собеседнике: у Абунасыра Жетписовича более 16 лет стажа. Он проводит такие операции, как аортокоронарное шунтирование, протезирование аорты, удаление тромбов при тромбоэмболии легочных артерий.

Особые случаи

В прошлом году на лечение в кардиоцентр пришли 5 членов «Свидетелей Иеговы» (до 2024 года представители этой организации в кардиоцентр не обращались). У всех - ишемическая болезнь сердца. Врачи сделали им аортокоронарное шунтирование. Такие пациенты не хотят, чтобы во время операций на сердце им переливали кровь или ее компоненты. Перед операцией они пишут соответствующую расписку.

Абунасыр Суханов: «Мы тоже люди и, конечно, во время таких операций переживаем»

Все операции прошли без осложнений, причем ситуаций, когда было необходимо переливание, не было. Соответственно, врачи не нарушали их права. Обычно одна такая операция длится от 3 до 6 часов, все зависит от сложности патологии и степени поражения сосудов сердца.

- Сердце - единственный орган, который постоянно движется, и в его камерах постоянно течет кровь. Чтобы делать операции на сердце, мы должны его останавливать, - поясняет Абунасыр Суханов. - Поэтому мы подключаем аппарат искусственного кровообращения и останавливаем сердце, то есть вместо него работает аппарат. После операции мы «заводим» сердце и постепенно уходим от искусственного кровообращения. Есть вероятность, что кровь в этом аппарате немного травмируется, что приводит к снижению гемоглобина, поэтому мы вынуждены капать кровь пациенту. Также во время операции используем американский аппарат аутогемореинфузии, в который собираем кровь. Там она чистится и автоматически обрабатывается, после чего закапываем ее обратно в организм пациента.

- Если пациент отказывается от переливания крови, то как вам удается проводить операцию без этой процедуры?

- В целом такая операция мало чем отличается от обычной. Но основное отличие в том, что врачи стараются не допустить кровотечений, то есть ликвидируют те сосуды, которые могут закровить. Мы стараемся сделать все возможное, чтобы не капать кровь такому пациенту.

- А сам подход к таким операциям как-то отличается от обычных?

- Когда оперируем пациентов, которые не являются «Свидетелями Иеговы», то действуем, конечно, более уверенно: мы уже знаем, что можно капать кровь, так как в ее составе есть клетки, которые помогают нам. А со «Свидетелями» мы более настороженны, это стресс для нас. Мы тоже люди и, конечно, во время таких операций переживаем. Отмечу, что всех пациентов, независимо от их убеждений, мы оперируем бережно и аккуратно.

Вопрос жизни и смерти

- Если кровь так важна, то возможно ли ее чем-то заменить во время операций?

- Есть мнение, что пациенту можно закапать искусственную кровь. Ученые ее изучали. Но свою кровь ничто не заменит. Поэтому в современной медицине искусственная кровь пока не используется.

Врачи используют аппарат аутогемореинфузии, который автоматически обрабатывает кровь

- Если пациенту не капать кровь во время операции, то могут ли возникнуть какие-либо риски для его здоровья?

- Если у пациента низкий уровень гемоглобина и ему сделали такую большую операцию на сердце в условиях искусственного кровообращения, то бывает, что после операции уровень гемоглобина у него становится еще меньше. То есть выйти из послеоперационного состояния такому пациенту будет гораздо сложнее. Вероятно, у него будет низкое давление, а органы будут страдать от кислородного голодания без крови, так как эритроциты, содержащиеся в ней, насыщают организм кислородом. Восстановление организма в таком случае будет проходить гораздо сложнее, и вероятность осложнений увеличится. Поэтому, конечно же, лучше прокапать кровь. Также, если у пациента будет малокровие, в итоге это может привести к серьезным осложнениям и он даже может умереть.

- Пациенты знают обо всех рисках во время операции? Удавалось ли вам переубедить их?

- Мы пытались, все разжевывали, но они не соглашались. В расписке, которую приносят с собой их представители, уже все это прописано: их убеждения насчет переливания крови.

- А вы говорили им, что они могут умереть?

- Да, мы также всегда говорим об этом перед операцией. Но, только когда это вопрос жизни и смерти, они не против переливания крови. При этом они всегда говорят, что при любых обстоятельствах всю ответственность берут на себя. В истории болезни мы в любом случае указываем, что пациент является «Свидетелем Иеговы», который категорически отказывается от переливания компонентов крови. Все фиксируем.

- Если при оперировании вы поняли, что такому пациенту нужно срочно капать кровь, иначе он умрет или будут какие-либо тяжелые последствия, то сделали бы это?

- Очень хороший вопрос. Если мы увидим, что пациент умрет, если мы будем понимать, что только кровь сможет спасти человека… Мы давали клятву: что бы ни случилось, помогать людям и спасать их. Если речь зайдет о жизни или смерти, если больному нужно прокапать кровь и другого выхода нет, то я обязан это сделать. Я должен спасать человека, несмотря ни на что.

«Мы всегда находим компромисс»

- А если пациент узнает, что вы переливали кровь без его согласия, либо об этом узнают его родственники? И они подадут на вас в суд? Вы готовы к этому? Что сделаете в такой ситуации? Может, он бы предпочел умереть, но чтобы не нарушались его убеждения.

- Перед операцией мы им честно говорим, что сделаем все возможное, чтобы не капать кровь. Но, если у пациента, например, очень сильно снизится гемоглобин, если пациенту необходимо будет капать кровь и без нее не обойтись, то мы говорим больному, что будем это делать. Если на меня подадут в суд из-за того, что я нарушил их права, то я думаю, что человеческая жизнь превыше всего, и моя совесть в такой ситуации будет чиста.

- Бывали ли в вашей практике или у ваших коллег конфликты или судебные разбирательства со «Свидетелями Иеговы» из-за их убеждений?

- Я такого не встречал, как и никто из моих коллег. Мы все обсуждаем с пациентами и советуемся насчет операций. Они такие же люди, как и мы, просто у них такие убеждения, такая религия.

- А вы сами, как врач и как личность, как относитесь к убеждениям таких пациентов? Поддерживаете их или нет?

- На чем основаны их такие религиозные убеждения, если честно, не изучал. Но знаю, что в разных религиях есть разные запреты. Например, в исламе запрещается есть свинину. И некоторые наши пациенты-мусульмане не хотят, чтобы мы ставили им на сердце биологический клапан, сделанный из свиного. Поэтому мы ставим им клапан, сделанный из бычьего перикарда. Я пока не оперировал индусов, но думаю, что у них, наоборот, нельзя имплантировать клапан из бычьего перикарда. Но, несмотря на убеждения пациентов, мы всегда находим компромиссы.

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